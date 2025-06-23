В Украине стремительно дешевеет сельхоз земля: где ее можно приобрести выгоднее всего

В Украине существенно снизились цены на землю, предназначенную для ведения сельского хозяйства. Ее средняя стоимость на май составила 59 307 грн, тогда как в мае 2024 года она была на 2 000 грн дешевле.

Как менялась стоимость сельхоз земли в 2025 году?

Как сообщили в Опендатаботе, стоимость сельхозземель упала до самого низкого за текущий год показателя в марте. В то же время дороже всего такие земельные наделы стоили в апреле 2025-го. В частности:

март – в среднем 54 607 грн/га;

апрель – 71 898 грн/га.

Но даже в период, когда земля сельхозназначения стоила сравнительно недорого, не было замечено какого-либо особо высокого спроса на нее. Лето вообще началось со стремительного снижения объемов продаж земли.

Сколько земли было продано в Украине?

Хуже всего с начала 2025 года земля сельскохозяйственного назначения продавалась в июне. В первый месяц лета удалось продать всего 10 049 га. Это на 16 000 га меньше, чем в мае. Наивысшего же показателя удалось достичь в феврале – 27 557 га.

В каком регионе страны самая дорогая земля?

В целом, в Украине стоимость сельхозземель колеблется от 34 306 до 152 460 грн/га. Таким образом, за одну и ту же сумму в топовом регионе можно приобрести 1 га, а в менее популярной местности – аж 4,5 га.

Первое место по стоимости земли в Украине занимает Закарпатская область – в среднем 152 460 грн/га. Также в список областей с самой дорогой землей вошли:

Ивано-Франковская область – в среднем 149 066 грн/га;

Львовская область – 137 462 грн/га.

Значительно дешевле землю можно приобрести в регионах, близких к линии фронта или зоне оккупации. В частности:

Херсонская область – 34 306 грн/га;

Николаевская – 34 878 грн/га;

Запорожская – 35 476 грн/га;

Харьковская – 38 356 грн/га.

Что касается регионов с низкими ценами на землю – здесь есть свои риски. Большинство таких земель не совсем безопасны, ведь в них могут находиться обломки снарядов или другие опасные предметы. Кроме того, владелец постоянно рискует потерять урожай из-за вражеских обстрелов.