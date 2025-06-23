Эксперты рассказали, как по номеру телефона сразу понять, что звонит мошенник

Число телефонных мошенничеств в Украине продолжает расти. Аферисты постоянно придумывают новые схемы, чтобы ввести людей в заблуждение и выманить деньги. Один из самых простых, но одновременно эффективных способов защиты — внимательность к номерам, из которых поступают звонки.

На какие номера лучше не отвечать?

В первую очередь, подозрения должны вызвать международные номера из неизвестных стран. Если вы видите вызов с международным кодом, например: +234 (Нигерия), +375 (Беларусь) или другие малознакомые направления, велика вероятность, что это мошенническая схема.

Аферисты часто используют номера, имитирующие иностранные звонки, чтобы создать иллюзию важности вызова. В некоторых случаях человек перезванивает, и тогда с его счета снимаются средства за международный звонок.

Подозрительными могут быть и киевские номера с кодом +38044. Столичный код все чаще используется в мошеннических схемах. Если вам звонят из такого номера, но вы нет знакомых в столице, то лучше отклонить звонок и проверить номер через Google или специальные сервисы.

Мошенники все чаще имитируют официальные сервисные номера банков, мобильных операторов или служб доставки. Например, могут поступать звонки из четырех- или пятизначных номеров, похожих на настоящие.

Как не попасть в ловушку аферистов?

Проверьте код страны: первые цифры после “+” обозначают страну. Для Украины – это +380. Официальные коды украинских операторов:

Киевстар – +380 67, 68, 96, 97, 98, 77 Vodafone – +380 50, 66, 95, 99, 75 Lifecell – +380 63, 73, 93

Избегайте обратного вызова на неизвестные номера, даже если вызов был пропущен несколько раз. Это распространенный трюк. Вас провоцируют перезвонить, после чего снимаются деньги.

Никогда не сообщайте личные данные по телефону: CVV-код, ПИН-код, логины, пароли, коды с SMS. Настоящие представители банков или сервисов этого не спрашивают.