Кондиционеры – это уже пережиток прошлого: «новое слово» в охлаждении помещений

В Украине согласно тенденции нескольких прошлых лет каждое следующее лето устанавливает новые рекорды жары. Именно поэтому кондиционеры уже давно вошли в список самой необходимой бытовой техники украинцев. Однако этот прибор, учитывая актуальные цены за электроэнергию, может съесть значительную часть вашего бюджета. Поэтому есть смысл рассмотреть более бюджетные варианты, в частности, так называемый «сияющий потолок», который уже бьет все рекорды популярности в Европе.

«Сияющий потолок» – что это такое?

Система кондиционирования помещений, которую называют «сияющим потолком» – это по сути своей просто трубки с холодной водой. С их помощью поднимающийся вверх теплый воздух стремительно снижает свою температуру. И все это без неприятного гудения, сквозняков и расхода сотен киловатт электроэнергии.

Почему эта система может «заткнуть за пояс» кондиционер?

«Сияющий потолок» работает незаметно, не создавая ни одного шума, в том числе гудения или журчания. Эта система климат-контроля не сушит воздух как обычный кондиционер. За счет отсутствия воздушного потока, она не провоцирует циркуляцию пыли, а вместе с ней и аллергенов. Не создает сквозняков в помещении, которые особенно опасны для маленьких детей. Экономит до 30% электроэнергии, а если подключить эту систему к солнечным батареям – она становится почти бесплатной. Не требуется регулярное обслуживание и замена фильтров.

И все же один минус есть, но он не критичен

Единственным недостатком системы кондиционирования «сияющий потолок» является стоимость его установки, значительно превышающая цены на монтаж обычного кондиционера. Но этот единовременный расход окупится вам уже в первые месяцы работы новой системы кондиционирования.

В частности «сияющий потолок» станет отличным выбором для владельцев маленьких квартир. Такая система не отнимает ценного пространства, ведь охлаждающие воздух трубки вмонтированы в потолок и почти не заметны.