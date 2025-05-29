Windows 10 — все: що робити з компʼютерами, які підтримують лише цю систему?

14 жовтня 2025 року компанія Microsoft остаточно припинить підтримку Windows 10. Це означає, що система більше не отримуватиме оновлень безпеки, виправлень помилок і нових функцій. Багато користувачів задаються питанням, чи обов’язково купувати новий комп’ютер. Експерти кажуть, що ні. Існує кілька способів продовжити життя вашого пристрою навіть за таких умов.

Що можна зробити з комп’ютером після завершення підтримки

Є кілька варіантів й ми опишемо кожен з них.

Перше і найпростіше — це залишитися на Windows 10, але з захистом від сторонніх розробників. Після того як Microsoft припинить оновлення, деякі компанії, як-от 0patch, пропонуватимуть платні оновлення безпеки. Це можуть бути невеликі патчі, які закривають критичні вразливі місця в системі.

Цей спосіб має як плюси, так і мінуси.

Серед плюсів:

Можна залишитися на знайомій операційній системі. Не потрібно переустановлювати все з нуля. Не потрібно купувати новий пристрій.

Мінуси:

Послуги платні. Вони не гарантують повного захисту.

Ну і найголовніший мінус — це те, що спосіб не надто підходить для пристроїв, які постійно підключені до інтернету. Адже графік оновлень може бути не чітким, й компʼютер в будь-який момент може стати вразливим.

Другий варіант — встановити Windows 11

Не всі пристрої підтримують Windows 11, адже він має жорсткі системні вимоги: наявність TPM 2.0, сучасного процесора тощо. Проте існують способи обійти перевірку сумісності й установити систему вручну. Також можна спробувати Tiny11 — спрощену версію Windows 11 з мінімальними вимогами.

Третій варіант — перейти на Linux

Багато користувачів уже переходять на Linux — безплатні операційні системи з відкритим кодом. Сучасні версії зручні, візуально схожі на Windows і чудово підходять для щоденного використання: інтернет, робота з документами, перегляд відео, музика тощо.

Найпопулярніші варіанти:

Ubuntu — зручна для початківців. Linux Mint — максимально схожа на Windows. Lubuntu / Xubuntu — легкі версії для слабших ПК.

Якщо ж жоден з варіантів вам не підходить, то можна просто використовувати ПК, як сховище для фотографій, файлів, документів. Однак для роботи в мережі доведеться купити новий пристрій.

Ігнорувати припинення роботи Windows 10 не варто. Ваш девайс стане вразливим для вірусів і хакерів. Це великий ризик втрати даних і безпеки. Також різні програми, браузери, сервіси поступово перестануть підтримувати цю ОС.