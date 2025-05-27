Названо побутові прилади, які дуже небезпечно вмикати через подовжувач

27Подовжувач здається зручним рішенням у ситуації, коли розеток не вистачає. Але не всі електроприлади безпечно підключати до нього. Деякі споживають стільки енергії або мають специфічні особливості роботи, що можуть стати причиною серйозного перегріву, короткого замикання і навіть займання. Експерти називають три прилади, які мають працювати тільки напряму від розетки.

Перелік приладів

Мова про обігрівач, мікрохвильову піч і пральну машину. Далі розповімо детальніше, чому так.

Обігрівач. Цей прилад — один із найбільш енергоємних у домі. Його потужність зазвичай коливається від 1,5 до 2 кВт, тоді як більшість подовжувачів розраховані лише на 2,2 кВт. У разі перевантаження кабель починає сильно нагріватися і плавиться ізоляція. Це може спровокувати коротке замикання. Мікрохвильова піч. На перший погляд — звичний прилад, але пусковий струм у нього часто перевищує номінальний у 2–3 рази. Це створює різкі стрибки навантаження, які подовжувач може не витримати. Особливо ризиковано користуватися ним, коли дріт захований під килим чи десь за стінку меблів. Це перешкоджає охолодженню і призводить до перегріву. Пральна машина. Під час роботи, особливо на етапі віджиму, машина сильно вібрує. Через це з часом послаблюються з’єднання у вилці, з’являється іскріння, а контакти швидше зношуються. Якщо подовжувач старий або з неякісною ізоляцією, пошкодження не змусять себе довго чекати.

Всі ці ситуації ще небезпечніші, якщо вмикати подовжувач у стару розетку, або під’єднувати до нього одночасно кілька пристроїв.

Як безпечно використовувати подовжувач?

Є кілька правил, яких варто дотримуватись користуючись подовжувачем.

Обирайте подовжувачі з товстим кабелем. Віддавайте перевагу моделям із запобіжником і термозахистом Не зберігайте кабель у згорнутому вигляді. Так він повільніше охолоджується. Якщо вилка нагрівається — негайно вимкніть прилад. Не підвішуйте подовжувачі — це шкодить провідникам всередині. Для чутливої техніки (комп’ютер, холодильник) використовуйте мережеві фільтри із захистом від стрибків напруги. Завжди залишайте запас по потужності — не менше 20–30%.

Якщо плануєте використовувати подовжувач на вулиці, то беріть тільки моделі з вологозахистом (IP44 і вище).