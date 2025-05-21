Не выполнив это условие можно остаться без пенсии: в ПФУ предупредили будущих пенсионеров о нововведениях

В Украине выйти на песию можно как в 60, так и в 63 или 65 лет. Все зависит только от количества лет страхового стажа, который в связи с пенсионной реформой постоянно меняется. Какой стаж позволяет уйти на пенсию уже в 60 лет и как определить свой пенсионный возраст?

Какой пенсионный возраст украинцев в зависимости от стажа?

Согласно статье 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» в 2025 году выйти на пенсию по возрасту можно на следующих условиях:

в 60 лет – более 32 лет страхового стажа;

в 63 года – от 22 лет стажа;

в 65 лет – не менее 15 лет.

Если же возраста 60, 63 или 65 лет гражданин достиг еще в 2024 году, то выйти на пенсию он сможет со стажем от 31, 21 и 15 лет соответственно.

Как узнать, когда я смогу выйти на пенсию?

Чтобы оформить себе пенсию по возрасту, следует обратиться с соответствующим запросом в Пенсионный фонд. Сделать это можно несколькими способами:

лично – посетить любой сервисный центр ПФУ;

дистанционно – через портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Однако прежде чем принять решение о выходе на заслуженный отдых, полезно узнать, имеете ли Вы право на пенсию уже сейчас или нужно подождать еще несколько лет. Чтобы получить данные о своем стаже и возможном возрасте выхода на пенсию, нужно прежде всего авторизироваться на веб-портале ПФУ. Сделать это можно через Дия, мобильный банкинг и с помощью электронной подписи.

Войдя на портал электронных услуг ПФУ, вы увидите все данные о своем стаже и даже местах работы с суммами зарплаты. В случае наличия 35 или более лет страхового стажа можно смело выходить на пенсию, как только Вам исполнится 60 лет. Если же стажа пока маловато, придется подождать до 63, а возможно даже 65 лет.