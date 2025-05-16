Части украинских пенсионеров повысят пенсии: заявление писать не нужно

Части украинских пенсионеров Пенсионный фонд регулярно доплачивает определенную сумму к основной пенсии. Речь идет о гражданах старше 70 лет. Каждый месяц кроме пенсии такие пенсионеры получают своего рода компенсацию, которая с возрастом постепенно увеличивается. Сумма такой компенсации фиксированная и никоим образом не зависит ни от размера пенсии гражданина, ни от его страхового стажа.

На какие доплаты могут рассчитывать самые старшие пенсионеры?

Как только пенсионеру в Украине исполняется 70 лет, его пенсия автоматически увеличивается. Вместе с привычными ежемесячными выплатами ему начинают начислять так называемую доплату «за возраст». По достижении им 75, а затем и 80 лет эта доплата увеличивается. Вот какие доплаты «за возраст» украинские пенсионеры получают в 2025 году:

от 70 до 75 лет – 300 грн;

от 75 до 80 лет – 456 грн;

после 80 лет – 579 грн.

Эта доплата называется ежемесячной компенсационной выплатой и ее сумма неизменна независимо от того получает ли пенсионер минимальную пенсию, или вполне приличные выплаты в размере 7-8 тыс. грн ежемесячно. Не зависит возрастная доплата и от закона, согласно которому пенсионеру была назначена пенсия или количества лет трудового стажа.

Нужно ли писать заявление для назначения возрастной доплаты к пенсии?

Обращаться в Пенсионный фонд с просьбой о начислении компенсационной доплаты к пенсии нет никакой надобности. Ее назначают автоматически после достижения пенсионером 70 лет, а затем так же автоматически увеличивают после 75-го и 80-го дня рождения.

В Пенсионном фонде также подчеркнули, что доплату начинают начислять со следующего дня после достижения пенсионером соответствующего возраста. Не со следующего календарного месяца, как ошибочно считает большинство пенсионеров. Так что если пенсионеру исполнилось 70 лет, например, 3 июня, то он получит доплату уже вместе с июньской пенсией. Ждать пенсии за следующий месяц, чтобы получить компенсационную выплату, ему не придется.