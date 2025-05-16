Частині українських пенсіонерів підвищать пенсії: заяву писати не потрібно
Щомісячна доплата для таких громадян становитиме до 570 грн, незалежно від розміру пенсії.
Частині українських пенсіонерів Пенсійний фонд регулярно доплачує певну суму до основної пенсії. Ідеться про громадян у віці понад 70 років. Кожного місяця крім пенсії такі пенсіонери отримують свого роду компенсацію, яка з віком поступово збільшується. Сума цієї компенсації є фіксованою і жодним чином не залежить ні від розміру пенсії громадянина, ні від його страхового стажу.
На які доплати можуть розраховувати найстарші пенсіонери?
Як тільки пенсіонеру в Україні виповнюється 70 років, його пенсія автоматично підвищується. Разом зі звичними щомісячними виплатами йому починають нараховувати так звану доплату «за вік». Після досягнення ним 75, а потім і 80 років ця доплата збільшується. Ось які доплати «за вік» українські пенсіонери отримують у 2025 році:
- від 70 до 75 років – 300 грн;
- від 75 до 80 років – 456 грн;
- після 80 років – 579 грн.
Ця доплата називається щомісячною компенсаційної виплатою і її сума є незмінною незалежно від того чи отримує пенсіонер мінімальну пенсію, чи цілком пристойні виплати у розмірі 7-8 тис. грн щомісяця. Не залежить вікова доплата і від закону, за яким пенсіонеру була призначена пенсія чи кількості років трудового стажу.
Чи потрібно писати заяву для призначення вікової доплати до пенсії?
Звертатися до Пенсійного фонду з проханням про нарахування компенсаційної доплати до пенсії не потрібно. Її призначають автоматично після досягнення пенсіонером 70 років, а потім так само автоматично збільшують після 75-го та 80-го дня народження.
В Пенсійному фонді також підкреслили, що доплату починають нараховувати з наступного дня після досягнення пенсіонером відповідного віку. Не з наступного календарного місяця, як помилково вважає більшість пенсіонерів. Тож якщо пенсіонеру виповнилося 70 років, наприклад, 3 червня, то він отримає доплату вже разом із червневою пенсією. Чекати на пенсію за наступний місяць, щоб отримати компенсаційну виплату, йому не доведеться.