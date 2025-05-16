Частині українських пенсіонерів підвищать пенсії: заяву писати не потрібно

Частині українських пенсіонерів Пенсійний фонд регулярно доплачує певну суму до основної пенсії. Ідеться про громадян у віці понад 70 років. Кожного місяця крім пенсії такі пенсіонери отримують свого роду компенсацію, яка з віком поступово збільшується. Сума цієї компенсації є фіксованою і жодним чином не залежить ні від розміру пенсії громадянина, ні від його страхового стажу.

На які доплати можуть розраховувати найстарші пенсіонери?

Як тільки пенсіонеру в Україні виповнюється 70 років, його пенсія автоматично підвищується. Разом зі звичними щомісячними виплатами йому починають нараховувати так звану доплату «за вік». Після досягнення ним 75, а потім і 80 років ця доплата збільшується. Ось які доплати «за вік» українські пенсіонери отримують у 2025 році:

від 70 до 75 років – 300 грн;

від 75 до 80 років – 456 грн;

після 80 років – 579 грн.

Ця доплата називається щомісячною компенсаційної виплатою і її сума є незмінною незалежно від того чи отримує пенсіонер мінімальну пенсію, чи цілком пристойні виплати у розмірі 7-8 тис. грн щомісяця. Не залежить вікова доплата і від закону, за яким пенсіонеру була призначена пенсія чи кількості років трудового стажу.

Чи потрібно писати заяву для призначення вікової доплати до пенсії?

Звертатися до Пенсійного фонду з проханням про нарахування компенсаційної доплати до пенсії не потрібно. Її призначають автоматично після досягнення пенсіонером 70 років, а потім так само автоматично збільшують після 75-го та 80-го дня народження.

В Пенсійному фонді також підкреслили, що доплату починають нараховувати з наступного дня після досягнення пенсіонером відповідного віку. Не з наступного календарного місяця, як помилково вважає більшість пенсіонерів. Тож якщо пенсіонеру виповнилося 70 років, наприклад, 3 червня, то він отримає доплату вже разом із червневою пенсією. Чекати на пенсію за наступний місяць, щоб отримати компенсаційну виплату, йому не доведеться.