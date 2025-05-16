Пенсионеры на рынке труда сейчас на расхват: на какие должности их приглашают чаще всего

Украинский рынок труда сейчас переживает самую настоящую революцию. И хотя работодатели по-прежнему неохотно берут на работу молодых матерей, лиц с инвалидностью и ВПЛ, для пенсионеров вакансий появляется все больше. Заместитель министра соцполитики Дария Марчак рассказала, какие основные тенденции господствуют на рынке труда Украины в 2025 году.

Кем работодатели пренебрегают из-за навязанных стереотипов?

Как отметила Марчак, сложнее всего сейчас найти работу представителям нескольких категорий граждан, а именно:

люди с инвалидностью;

лица в возрасте 50+;

матери с малолетними детьми;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Таких кандидатов работодатели рассматривают в последнюю очередь, принимая их на работу только в случае крайней необходимости. Отказ рассматривать всерьез таких работников обычно связан с предубеждениями. Например, о молодых матерях думают, что они будут часто пропускать работу и ежемесячно брать больничные из-за болезней детей. В то же время людей с инвалидностью считают ограниченно-трудоспособными, в то время как современные технологии уже давно нивелировали эту проблему. Над господством таких стереотипов на рынке труда, по словам Дарьи Марчак, сейчас нужно особенно упорно работать.

Пенсионеры стали самыми желанными работниками?

Также Дарья Марчак отметила, что украинские компании, а особенно малые предприятия, сейчас охотно принимают на работу пенсионеров. Количество вакансий для работников почтенного возраста согласно последним статистическим данным возросло на 33%. Чаще всего пенсионеров приглашают на должности:

водителей;

уборщиков;

охранников;

продавцов и кассиров;

грузчиков;

разнорабочих.

Значительное влияние на такой интерес в работниках пенсионного возраста оказывает война. Ведь принимая на работу человека пенсионного возраста, работодатель не рискует неожиданно потерять работника из-за призыва на военную службу. Кроме того, работники пенсионного возраста отличаются тщательностью и дисциплинированностью, а их пожелания относительно зарплаты обычно достаточно скромны по сравнению с запросами более молодых кандидатов.