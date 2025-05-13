Осталось всего 10 дней, а потом штраф: пенсионерам порекомендовали как можно скорее обратиться в Пенсионный фонд
Стало известно, о каких изменениях в своей жизни граждане, вышедшие на заслуженный отдых, должны безотлагательно сообщать в ПФУ.
Украинские пенсионеры обязаны без промедления сообщать Пенсионному фонду об определенных изменениях в своей жизни. Речь идет, в частности, о трудоустройстве или создании собственного бизнеса. Дело в том, что наличие дополнительного дохода существенно влияет на размер пенсии. Так что пенсионеры, которые вовремя не сообщили в ПФУ об изменении своего трудового статуса, могут получить немалый штраф.
В какой срок нужно сообщить о трудоустройстве или увольнении?
Согласно требованию, содержащемуся в ч. 2 ст. 16 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», сообщить в ПФУ о своем трудоустройстве, увольнении, начале или прекращении предпринимательской деятельности, пенсионер обязан в срок до 10 дней.
Без такой информации Пенсионный фонд может неправильно начислить пенсию, например, выплатить работающему пенсионеру слишком большую сумму, как неработающему. В результате пенсионер останется должником государства и вынужден будет вернуть в бюджет выплаченные ему лишние средства.
Как сообщить Пенсионному фонду об изменении своего трудового статуса?
Предоставить ПФУ информацию об изменении своего статуса с «работающий» на «неработающий» или наоборот пенсионер может с помощью подачи специального заявления. Сделать это можно несколькими способами:
- лично – посетить ближайший филиал Пенсионного фонда и написать письменное заявление;
- онлайн – воспользоваться веб-порталом электронных услуг ПФУ.
Также необходимо приобщить к своему заявлению определенные подтверждающие документы, а именно:
- распоряжение о принятии на работу или увольнении с нее;
- гражданско-правовой договор;
- трудовую книжку с соответствующей записью;
- документы из налоговой, свидетельствующие о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности.
Вполне возможно, что Пенсионному фонду будет достаточно и одного из этих подтверждающих документов. Однако пенсионеру все же следует заранее уточнить, какие именно справки, приказы или распоряжения могут ему понадобиться, чтобы не упустить срок подачи заявления.