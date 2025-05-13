Залишилося лише 10 днів, а потім – штраф: пенсіонерам порекомендували якнайскоріше звернутися до Пенсійного фонду

Українські пенсіонери зобов’язані без зволікань повідомляти Пенсійний фонд про певні зміни у своєму житті. Йдеться зокрема про працевлаштування чи започаткування власного бізнесу. Справа в тому, що наявність додаткового доходу суттєво впливає на розмір пенсії. Тож пенсіонери, які вчасно не повідомили до ПФУ про зміну свого трудового статусу можуть отримати чималий штраф.

В який термін потрібно повідомити про працевлаштування чи звільнення?

Згідно із вимогою, що міститься в ч. 2 ст. 16 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», повідомити до ПФУ про своє працевлаштування, звільнення, започаткування чи припинення підприємницької діяльності, пенсіонер зобов’язаний у строк до 10 днів.

Без такої інформації Пенсійний фонд може неправильно нарахувати пенсію, наприклад виплатити працюючому пенсіонеру надто велику суму, як непрацюючому. В результаті пенсіонер залишиться боржником держави і буде змушений повернути до бюджету виплачені йому зайві кошти.

Як повідомити Пенсійний фонд про зміну свого трудового статусу?

Надати до ПФУ інформацію стосовно зміни свого статусу з «працюючий» на «непрацюючий» чи навпаки пенсіонер може за допомогою подачі спеціальної заяви. Зробити це можна кількома способами:

особисто – запитати до найближчої філії пенсійного фонду та написати письмову заяву;

онлайн – скористатися веб-порталом електронних послуг ПФУ.

Також необхідно долучити до своєї заяви певні підтверджуючі документи, а саме:

розпорядження про прийняття на роботу чи звільнення з неї;

цивільно-правовий договір;

трудова книжка із відповідним записом;

документи з податкової, що свідчать про реєстрацію чи припинення підприємницької діяльності.

Цілком можливо, що Пенсійному фонду буде достатньо лише одного з цих підтверджуючих документів. Однак пенсіонеру варто заздалегідь уточнити, які саме довідки, накази чи розпорядження можуть йому знадобитися, щоб не пропустити терміну подачі заяви.