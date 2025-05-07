Французькі фермери розповіли, чому у травні потрібно закопувати на городі бавовняну ганчірку

Кожен, хто має власний город, чи тим паче велике фермерське господарство, хоче гарного врожаю. Різні фермери по різному доглядають за рослинами. Дехто купує готові добрива та засоби для боротьби зі шкідниками. Інші використовують народні методи. Лайфхаки також можуть відрізнятися залежно від того у якій країні живе аграрій. Наприклад, французькі фермери часто закопують на городі бавовняну ганчірку. Роблять вони це лише у травні й за допомогою цього методу дізнаються важливу інформацію, яка неабияк впливає на майбутній врожай.

Для чого закопувати ганчірку?

У Франції таким чином дехто перевіряє якість землі й тим самим економить багато коштів на лабораторних дослідженнях. Використовувати потрібно лише натуральну бавовняну тканину. Саме вона допомагає визначити активність ґрунтових мікроорганізмів. Ось, як це працює.

Якщо ґрунт здоровий, то в ньому має бути багато мікроорганізмів. Переважно це корисні бактерії, гриби та інші речовини. Бавовняна тканина стає для них своєрідною їжею. І як результат, вона швидко почне розкладатися. Якщо ж тканина не розклалася, а збереглася у своєму первинному вигляді, це означає, що в землі мало поживних мікроелементів і їх потрібно туди додатково заселити.

Які ще корисні лайфхаки існують?

Ще є багато порад, які підійдуть тим, хто хоче екологічно та швидко боротися з бур’янами. Експерти кажуть, що не обовʼязково купувати різноманітні гербіциди. Можна знову ж обійтися народними методами. Просто використовуйте воду з сіллю. На відро води висипте один стакан солі й точково обробіть ґрунт там, де найбільше ростуть бур’яни. Робити це бажано ввечері, у суху та безвітряну погоду. Вже на наступний ранок ви побачите, як бур’яни жовкнуть і починають вʼянути.