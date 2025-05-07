Українців попередили про небезпеку SMS-бомбінгу: як захиститися

Українцям розповіли про те, як захиститися від СМС-бомбінгу. Такі кібератаки створюють різні незручності і можуть скомпрометувати особисті дані.

Що таке СМС-бомбінг

Під СМС-бомбінгом мається на увазі кібератака з відправленням десятків або сотень повідомлень будь-якій людині. Їх нерідко маскують під офіційні повідомлення від різних організацій, наприклад про злом облікового запису.

Жертвою зловмисників може стати кожен

Розсилку влаштовують через спеціальні програми або онлайн-сервіси, призначені для організації спаму. Експерти не виключають, що під час атаки недоброзичливці можуть паралельно спробувати зламати акаунти жертви в соцмережах або інших ресурсах.

Особливості СМС-бомбінгу

Такий метод потрібен, щоб дезорієнтувати жертву. Через велику кількість повідомлень людину можна змусити розкрити будь-яку особисту інформацію, яку можна, зокрема, використовувати в шахрайських цілях.

Під час атаки зловмисники часто дзвонять жертві, представляючись співробітниками мобільного оператора. «Спеціаліст» пропонує допомогти впоратися з проблемою, для чого просить повідомити персональні дані або назвати коди з повідомлень. Це необхідно, щоб шахраї змогли отримати доступ до месенджерів або банківських рахунків.

Як захиститися від СМС-бомбінгу

Не повідомляйте невідомим особам жодної особистої інформації

Користувачів, які зіткнулися з масовою розсилкою повідомлень, просять не панікувати. Не можна вживати жодних активних дій, за винятком блокування номера, з якого надходять СМС.

Не можна в жодному разі називати кому-небудь інформацію з повідомлень. Також не передавайте логіни, паролі та інші персональні дані.

Варто пам’ятати, що зазвичай СМС-бомбінг триває недовго. При цьому під час атаки варто стежити за повідомленнями, які надходять на пристрій, щоб не пропустити важливе повідомлення.