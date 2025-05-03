Владельцев газовых приборов предупредили о штрафе: в лучшем случае это 3500 гривен

В Украине владельцы газовых плит и колонок могут столкнуться с крайне неприятными последствиями в случае нарушения правил пользования газом. Речь идет о возможности получить штраф в размере, достигающем чуть ли не полмиллиона гривен. Основная причина таких суровых наказаний – это нелегальное использование природного газа.

За что могут оштрафовать на полмиллиона: детали нарушений

Представители компаний, отвечающих за распределение газа, в частности «Газсети», предупреждают своих клиентов о строгой ответственности за вмешательство в систему газоснабжения.

Основные нарушения, за которые предусмотрены штрафы:

Вмешательство в работу газового счетчика.

Несанкционированные врезки в газопроводы.

Любое другое нелегальное использование газа.

Нарушение правил учета природного газа.

Нарушение целостности системы газоснабжения.

Любые попытки вмешаться в работу газового счетчика, чтобы исказить его показатели, или осуществить несанкционированное подключение к газопроводу, оперативно выявляются специалистами с помощью специального оборудования. Такие действия расцениваются как кража газа, и наказание за них является крайне серьезным.

Размер штрафов и как решаются конфликтные ситуации

Согласно требованиям Кодекса газораспределительных систем, потребители, которые были уличены в нелегальном использовании газа, обязаны возместить причиненные оператору газораспределительных сетей убытки. Размер этих убытков и соответственно штрафа может существенно отличаться в зависимости от выявленного вида нарушения.

Газовики предупреждают, что сумма штрафа может колебаться от 3,5 тысячи гривен до впечатляющих 500 тысяч гривен.

Даже если потребитель не признает свою вину и отказывается добровольно возмещать убытки, факт кражи газа фиксируется специалистами. В таком случае вопрос решается через суд. Кроме суммы установленных убытков и штрафа, нарушителю придется оплатить еще и все судебные издержки. Это делает нелегальное использование газа крайне невыгодным и рискованным занятием.