Вийшов Motorola Watch Fit: розумний годинник з автономністю в 2 тижні

Слідом за новими смартфонами в каталозі електроніки Motorola з’явився смарт-годинник Watch Fit з OLED-екраном. Крім широкого набору спортивних режимів і функцій моніторингу показників здоров’я, гаджет примітний тривалим часом роботи на одному заряді акумулятора.

Новинка оснащена прямокутним OLED-дисплеєм діагоналлю 1,9 дюйма з максимальною яскравістю 1000 ніт і міцним загартованим склом Gorilla Glass 3. Пристрій «упаковано» в корпус з алюмінієвою рамкою і класом захисту IP68 (пилонепроникність, можливість занурення в прісну воду на глибину до 1,5 метра).

Motorola Watch Fit підтримують понад 100 спортивних режимів. Є функції пульсометра, лічильника калорій і відстеження якості сну, а також можливість управління діями на смартфоні, включно з переглядом сповіщень і управлінням відтворенням аудіо. Автономність годинника, за заявою виробника, становить до 16 днів.