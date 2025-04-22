Кредит – это еще не приговор: как отказаться от ссуды легко и быстро

Украинцы, взявшие в банке потребительский кредит, могут отказаться от него. Но расторгнуть договор кредитования разрешается только в первые 14 дней и при соблюдении определенных условий. Хотя даже если должник пропустил срок отказа, у него все равно остаются варианты.

Как отказаться от кредита?

Если вы взяли кредит, но в определенный момент передумали, то в течение первых 14 дней после заключения договора от него все еще можно отказаться. Об этом говорится в Законе Украины «О потребительском кредитовании». Чтобы избавиться от статуса должника и отказаться от ссуды нужно:

подать письменное заявление в банк или другое финучреждение с отказом от кредита, которое должно содержать ваше ФИО, информацию о договоре, актуальную дату и личную подпись;

вернуть взятые в кредит средства, а также проценты, уже успевшие накопиться за время пользования им.

Если отказ от кредита оформлен правильно и в срок, банк не имеет права отказать в расторжении договора. Также с вас не должны требовать уплаты каких-либо дополнительных процентов или штрафов.

Когда отказ от ссуды может не сработать?

Отказать в упразднении договора кредитования даже если соответствующее заявление было подано в срок до 14 дней, а средства возвращены в полном объеме, могут в следующих случаях:

когда речь идет о кредите под залог имущества, например квартиры или автомобиля;

ипотечном кредите;

при приобретении товаров в рассрочку.

В этом случае отказаться от кредита будет не так-то просто. Хотя здесь тоже возможны варианты.

Как отказаться от кредита, если истек 14-дневный срок?

Кредит был оформлен более 2 недель назад? Отказаться от него в полной мере уже не получится. Но есть несколько способов покончить со ссудой или по крайней мере смягчить ее условия, а именно:

погасить досрочно – можно вернуть взятые в кредит средства раньше, чем оговорено в договоре, сэкономив таким образом на процентах;

рефинансировать – если в определенный момент условия кредитования стали для клиента не выгодными, можно обратиться в другое финучреждение, которое перекредитует долг на собственных, вероятно, более выгодных условиях.

Таким образом, украинцы могут выбраться из «долговой ямы» значительно быстрее и с минимальными потерями.