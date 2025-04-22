Вкотре рекордно подорожчав популярний овоч: чого ще очікувати від цін найближчим часом?

Останні роки в Україні спостерігаються сильні цінові гойдалки. Вартість деяких продуктів могла різко змінюватися протягом доби й таке могло спостерігатися по кілька разів на місяць. Ось і знову, вкотре різко подорожчала картопля. Наразі середня її вартість коливається в межах 32-43 гривні за кілограм. Це значно дорожче ніж наприкінці зими і на 30% дорожче ніж у цей час минулого року. Експерти кажуть, що на це є низка причин й в першу чергу це мінімальні запаси у фермерів. Тобто пропозиції стає менше, тоді як попит не змінюється й відповідно ціни повзуть вгору.

Подібна ситуація вже була

Цього року вже спостерігалися подібні цінові коливання, які стосувалися саме картоплі. Однак закінчилися вони зменшенням цін на цей овоч, адже люди різко перестали його купувати. Наразі експерти кажуть, що сценарій частково може повторитися. Також, стара картопля невдовзі може трішки подешевшати, коли на полицях супермаркетів почне зʼявлятися новий врожай. Водночас на різке зниження цін все одно надіятися не варто. Зараз справді той сезон і період, коли якісної старої картоплі у фермерів залишилося надто мало. Вона або зіпсована, або її просто обмаль. Тож зменшувати на неї ціну їм немає ніякого сенсу, адже мова про таку кількість, яку точно розкуплять.

Ба більше, дефіцит картоплі в цей період настільки великий, що традиційно на полицях можна побачити імпортний продукт, переважно з Польщі. Однак, як зазначають експерти, польська картопля за ціною нічим не відрізнятиметься від української.

Що буде з цінами на інші овочі?

Інші овочі поки залишаються стабільнішими, хоча цінові коливання час від часу зачіпають й моркву, цибулю тощо. Експерти кажуть, що трішки подешевшає все з приходом нового врожаю. А наразі, доведеться миритися з тими цінами, які є або шукати де дешевше. На ринках, до речі, часто можна купити овочі дешевше ніж у супермаркетах.