Горячая пора для ТЦК: эксперт объяснил возможность мобилизации студентов во время летних каникул

В Украине снова продолжают военное положение, а с ним и мобилизацию вплоть до августа. Это значит, что повестки как вручали, так и будут вручать. Темпы мобилизации сбавлять не планируют. Кроме этого отменяют некоторые виды отсрочек. Например, сейчас уже проблемно оформить попечительство над близкими родственниками с инвалидностью, особенно если в семье есть не военнообязанные лица, которые могли бы осуществлять уход. Также отменена отсрочка для студентов, получающих второе высшее образование. Что касается тех, кто учится в высшем заведении впервые, то они имеют отсрочку до тех пор, пока действует их студенческий билет и при условии, что они учатся на дневной форме.

Летом он тоже действует

Некоторые студенты взволновались, действительна ли отсрочка летом. Юристы говорят, что да. Во время любых каникул студент остается студентом. При этом ему может прийти повестка, и он обязан явиться в ТЦК для обновления данных. Это касается студентов всех возрастов, ведь от 18 и до 60 лет мужчины считаются военнообязанными. Если студент игнорирует повестку, его могут подать в розыск и даже выписать штраф, поэтому не стоит этим пренебрегать.

В каких случаях студента могут мобилизовать?

Мобилизация молодых людей все же возможна, но в очень ограниченных случаях. Во-первых, если студент выражает добровольное желание вступить в ряды ВСУ. Во-вторых, если его по каким-то причинам отчислили из вуза. Тогда, конечно, он автоматически теряет и отсрочку.

Также, несмотря на то, что до 25 лет в армию не призывают, но это может случиться, если студент во время учебы прошел военную кафедру. Он автоматически получает звание офицера и становится пригодным для службы, даже несмотря на молодой возраст.

Еще один важный нюанс! Если студент был отчислен из одного учебного заведения и поступил в другое, чтобы продолжить обучение, то такие случаи считаются законными. Несмотря на то, что таким людям приходили повестки, они подавали в суд, выигрывали дело и снова получали отсрочку.