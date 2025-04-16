Цены на 1-комнатные квартиры стремительно пошли в гору: где жилье обойдется дороже всего
Рекордсменом по темпам удорожания квартир стал Ужгород, где цены только за последние 6 месяцев выросли на 16%.
В некоторых городах Украины существенно выросли цены на однокомнатные квартиры. Только за последние полгода их стоимость увеличилась на 3-16%. Рекордсменом по темпам удорожания недвижимости стал Ужгород, где за 1-комнатную квартиру сейчас правят в среднем 64 тысячи долларов.
Где жилье подорожало больше всего?
Кроме Ужгорода, где стоимость 1-комнатной квартиры подскочила на рекордные 16%, в топ городов с самым стремительным удорожанием недвижимости попали:
- Житомир – на 13%;
- Черкассы – на 12%;
- Одесса – на 10%.
Цены на квартиры выросли еще в 6 городах, правда здесь скачок цен был не столь значительным. Речь идет о:
- Киеве, Харькове, Чернигове – на 5%;
- Днепре, Хмельницком и Ивано-Франковске – на 3%.
Где квартиры подешевели?
В нескольких городах Украины было подмечено и удешевление жилья. Преимущественно это регионы, которые часто страдают от обстрелов. Среди них:
- Запорожье – на 3%;
- Николаев и Тернополь – на 2%.
Какая стоимость 1-комнатных квартир в Украине?
Если говорить о вторичном рынке жилья, то цены на 1-комнатные квартиры стартуют здесь от 17,5 тысячи долларов. Но в зависимости от региона цены могут доходить даже до 65 тысяч долларов.
Самые высокие цены на квартиры в таких городах:
- Львов – в среднем 65 тысяч долларов;
- Ужгород – 64 тысячи долларов;
- Киев – 63 тысячи долларов.
Тем временем в топ городов с самым дешёвым жильем попали:
- Запорожье – в среднем 17,5 тысяч долларов;
- Николаев – 20 тысяч долларов;
- Харьков – 21 тысяча долларов;
- Суммы – 22,7 тысячи долларов.
Какие цены на аренду 1-комнатного жилья?
Аренда жилья, как и его приобретение, обойдутся существенно дешевле в регионах, близких к линии фронта.
Дешевле всего снять 1-комнатную квартиру можно в следующих городах:
- Харьков – в среднем 4 тысячи гривен;
- Запорожье – 5 тысяч гривен;
- Кропивницкий – 6,5 тысяч гривен.
Дороже всего аренда 1-комнатной квартиры обойдется в:
- Ужгороде – 18,2 тысячи гривен;
- Киеве – 17 тысяч гривен;
- Львове – 16,7 тысяч гривен;
- Луцке – 15 тысяч гривен.