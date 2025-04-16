Цены на 1-комнатные квартиры стремительно пошли в гору: где жилье обойдется дороже всего

В некоторых городах Украины существенно выросли цены на однокомнатные квартиры. Только за последние полгода их стоимость увеличилась на 3-16%. Рекордсменом по темпам удорожания недвижимости стал Ужгород, где за 1-комнатную квартиру сейчас правят в среднем 64 тысячи долларов.

Где жилье подорожало больше всего?

Кроме Ужгорода, где стоимость 1-комнатной квартиры подскочила на рекордные 16%, в топ городов с самым стремительным удорожанием недвижимости попали:

Житомир – на 13%;

Черкассы – на 12%;

Одесса – на 10%.

Цены на квартиры выросли еще в 6 городах, правда здесь скачок цен был не столь значительным. Речь идет о:

Киеве, Харькове, Чернигове – на 5%;

Днепре, Хмельницком и Ивано-Франковске – на 3%.

Где квартиры подешевели?

В нескольких городах Украины было подмечено и удешевление жилья. Преимущественно это регионы, которые часто страдают от обстрелов. Среди них:

Запорожье – на 3%;

Николаев и Тернополь – на 2%.

Какая стоимость 1-комнатных квартир в Украине?

Если говорить о вторичном рынке жилья, то цены на 1-комнатные квартиры стартуют здесь от 17,5 тысячи долларов. Но в зависимости от региона цены могут доходить даже до 65 тысяч долларов.

Самые высокие цены на квартиры в таких городах:

Львов – в среднем 65 тысяч долларов;

Ужгород – 64 тысячи долларов;

Киев – 63 тысячи долларов.

Тем временем в топ городов с самым дешёвым жильем попали:

Запорожье – в среднем 17,5 тысяч долларов;

Николаев – 20 тысяч долларов;

Харьков – 21 тысяча долларов;

Суммы – 22,7 тысячи долларов.

Какие цены на аренду 1-комнатного жилья?

Аренда жилья, как и его приобретение, обойдутся существенно дешевле в регионах, близких к линии фронта.

Дешевле всего снять 1-комнатную квартиру можно в следующих городах:

Харьков – в среднем 4 тысячи гривен;

Запорожье – 5 тысяч гривен;

Кропивницкий – 6,5 тысяч гривен.

Дороже всего аренда 1-комнатной квартиры обойдется в: