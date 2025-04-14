“Позич грошей до завтра”: для чого в українців крадуть акаунти в Telegram

Telegram зараз набирає величезної популярності – багато хто йде в нього з Viber та інших месенджерів. Сам месенджер дуже зручний – чого в ньому тільки немає, навіть криптовалютний гаманець. Тому у хакерів акаунт Telegram завжди буде під прицілом – отримавши доступ, вони можуть накоїти багато діл. Розберемося, для чого хакеру потрібен ваш акаунт у цьому месенджері.

Шахрайство від вашого імені

Отримавши доступ до вашого акаунта, зловмисник отримує ваші контакти. І робити він із ними може все що завгодно. Наприклад, попросити в борг грошей у ваших друзів. До того ж сучасні технології дають змогу підробити голос, якщо хакер знайде в історії ваші голосові повідомлення. А за допомогою нейромереж можна і записати «кружок» із фейковим власником акаунта.

Уявіть собі, скільки ваших друзів можуть «позичити» вам грошей? А якщо ви власник популярної групи або каналу в TG? Тоді шанси отримати більше у хакерів збільшуються. Цей обман є справжньою класикою і буває не тільки в месенджерах, а й у соціальних мережах.

Для чого хакеру ваш акаунт у Telegram?

Вхід в інші ваші акаунти

Деякі сайти дають можливість користувачеві авторизацію через Telegram. З одного боку, це зручно, але небезпечно – отримавши доступ до вашого Telegram, зловмисник може отримати доступ і до всіх сторонніх акаунтів, у які ви входите за допомогою месенджера.

Також багато сайтів і серверів можуть відправляти код авторизації в месенджер – тут також можуть у вас «викрасти» акаунт або ж скинути логін і пароль за допомогою 2FA-авторизації.

Все-таки для двоетапної авторизації краще використовувати класичні SMS або дзвінки – ризик злому стільникового зв’язку набагато нижчий, ніж месенджера. Але багато хто, особливо закордонні сервіси, можуть запропонувати вам тільки Telegram через особливості роботи з персональними даними нашої країни.

Крадіжка особистих даних

У Telegram є один великий плюс, який у будь-який момент може стати жирним мінусом – уся історія і медіафайли зберігаються на серверах компанії. З одного боку, це зручно – є можливість завжди отримати доступ до листування і файлів, багато хто використовує контакт «Вибране» месенджера як блокнот.

Але якщо зловмисник отримає доступ до вашого «воза», то отримає доступ абсолютно до всіх даних. Особисте листування, фото, відео – все це буде в «лапах» зловмисника. А що він із цим зробить – залежить від його фантазії. Якщо у ваших медіа є компрометуючі дані, то вони можуть бути використані для подальшого шантажу.

Розсилка спаму

Якщо нічого цікавого у вашому акаунті немає, то хакер може використати його для розсилки спаму та реклами. Як правило, цим користуються для реклами заборонених речовин і вакансій відповідних кур’єрів.

Що більше буде акаунтів у зловмисників, то більше вони зможуть розіслати спаму. До речі, якщо на спам скаржитися, то система може на кілька днів заблокувати користувача. На практиці був випадок, коли людину зламали буквально на кілька хвилин, вона це помітила і відновила доступ. Але потім не міг писати в групові чати кілька днів.

Крадіжка криптовалюти

Зберігати криптовалюту в гаманці Telegram дуже зручно, але не зовсім безпечно. Якщо раптом зловмисник отримає доступ до вашого акаунта і підбере пароль до гаманця, то можна залишитися без грошей. Все-таки крипту краще зберігати в спеціалізованому гаманці, а Telegram Wallet використовувати лише для зручної оплати «на дрібниці».