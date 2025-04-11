Платежка в почтовом ящике – пережиток прошлого: Нафтогаз сделал важное объявление

Компания Нафтогаз, поставляющая голубое топливо более 90% бытовых потребителей Украины, в который раз напомнила о преимуществах своего сервиса. Поставщик постоянно держит клиентов в курсе всех новостей посредством объявлений на своем официальном сайте и страницах в социальных сетях. Так что и в этот раз Нафтогаз напомнил потребителям об особенностях сервиса компании, которые могут значительно упростить им жизнь.

Печатные платежки – это седая древность

На днях Нафтогаз опубликовал на своей Facebook-странице пост, в котором напомнил о доступности информации о состоянии счета. В публикации говорится, что клиентам не обязательно ждать бумажной квитанции, чтобы узнать, сколько они должны заплатить за газ в этом месяце и не имеют ли долгов.

По словам поставщика, украинцы теперь могут спокойно заниматься своими делами и не беспокоиться о получении платежки. Даже находясь вдали от дома и не имея доступа к своему почтовому ящику, можно в любой момент просмотреть баланс. Таким образом, потребитель не рискует «влезть» в долги и получить штраф за неуплату услуг Нафтогаза.

Как просмотреть состояние своего счета в Нафтогазе онлайн?

Нафтогаз позаботился об удобстве своих клиентов, обеспечив онлайн-доступ к цифровым копиям платежек. Просмотреть состояние своего счета можно даже с помощью обычного смартфона:

в личном кабинете на my.gas.ua;

с помощью чат-ботов GASUA в мессенджерах Telegram и Viber.

Надежным источником информации о состоянии счета остаются и старые-добрые бумажные платежки. Несмотря на доступность онлайн-средств проверки счета, традиционные квитанции никто не отменял.

Как оплатить счет за газ в несколько кликов?

Нафтогаз позаботился не только об удобстве проверки счета, но и о простоте системы оплаты. Здесь у потребителей также есть несколько вариантов:

через личный кабинет на my.gas.ua;

в чат-ботах GASUA в Telegram или Viber;

на сайте gas.ua по номеру счета (можно без регистрации).

Кроме того, заплатить за потребленный газ украинцы могут в приложениях популярных банков, например Ощад24/7, Приват24 и других. При этом привычный для многих пожилых украинцев способ оплаты в банковском отделении или на почте также остается актуальным.