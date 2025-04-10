Заводя домашнего питомца, хочется, чтобы он прожил максимальное количество лет, на которое только способен. К сожалению, иногда из-за болезней, генетики или недобросовестных питомников, коты умирают еще будучи котятами. Конечно, это часто большая травма для всей семьи, и особенно для детей, которые уже привыкли к своему пушистому другу. Эксперты рассказали, как узнать заранее сколько лет проживет кошка, которую вы хотите взять в семью.

Сколько вообще живут кошки?

Научные исследования показывают достаточно контрастную статистику. Ученые говорят, что средний возраст домашнего кота, живущего в хороших условиях, 12-18 лет. Если речь идет об уличном коте, то это 2-5 года. Бывают и исключения, когда коты доживают до 20 и даже 30 лет. Настоящей легендой стала кошка Creme Puff, прожившая 38 лет. Бывает и наоборот, что за кошками хорошо ухаживают, они живут в идеальных условиях и быстро умирают из-за каких-то врожденных пороков.

Что влияет на возраст кошки?

Эксперты отмечают, что есть пять ключевых факторов, от которых зависит сколько проживет ваша кошка.

Генетика. Если приобретаете породистого кота, изучайте его слабые места. Есть породы кошек, которые подвержены порокам сердца или другим болезням. Также обычно в описании породы указано, сколько лет максимум она может прожить. Образ жизни. Важно то, где кошка гуляет. Если она часто сама ходит на улицу, может заразиться вирусами и инфекциями от других кошек. Также может заразиться разнообразными паразитами. Обработка от них является обязательным этапом ухода. Стерилизация. Исследования утверждают, что стерилизованные кошки живут гораздо дольше, ведь не испытывают стресса от родов и гормональных изменений. Питание. Оно должно быть сбалансированным и кошачьим, а не тем, которое едят люди. Давать кошке остатки общего стола — это уменьшать продолжительность ее жизни. Питомники. Выбирайте проверенные компании с хорошей репутацией и всеми документами.

Если соблюдать все правила, правильно за кошкой ухаживать и проверить ее у ветеринара еще когда она маленькая, то такое животное проживет минимум 12 лет, а то и все 20.