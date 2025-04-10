Эксперты рассказали, как узнать заранее, сколько лет проживет кошка
Заводя домашнего питомца, хочется, чтобы он прожил максимальное количество лет, на которое только способен. К сожалению, иногда из-за болезней, генетики или недобросовестных питомников, коты умирают еще будучи котятами. Конечно, это часто большая травма для всей семьи, и особенно для детей, которые уже привыкли к своему пушистому другу. Эксперты рассказали, как узнать заранее сколько лет проживет кошка, которую вы хотите взять в семью.
Сколько вообще живут кошки?
Научные исследования показывают достаточно контрастную статистику. Ученые говорят, что средний возраст домашнего кота, живущего в хороших условиях, 12-18 лет. Если речь идет об уличном коте, то это 2-5 года. Бывают и исключения, когда коты доживают до 20 и даже 30 лет. Настоящей легендой стала кошка Creme Puff, прожившая 38 лет. Бывает и наоборот, что за кошками хорошо ухаживают, они живут в идеальных условиях и быстро умирают из-за каких-то врожденных пороков.
Что влияет на возраст кошки?
Эксперты отмечают, что есть пять ключевых факторов, от которых зависит сколько проживет ваша кошка.
- Генетика. Если приобретаете породистого кота, изучайте его слабые места. Есть породы кошек, которые подвержены порокам сердца или другим болезням. Также обычно в описании породы указано, сколько лет максимум она может прожить.
- Образ жизни. Важно то, где кошка гуляет. Если она часто сама ходит на улицу, может заразиться вирусами и инфекциями от других кошек. Также может заразиться разнообразными паразитами. Обработка от них является обязательным этапом ухода.
- Стерилизация. Исследования утверждают, что стерилизованные кошки живут гораздо дольше, ведь не испытывают стресса от родов и гормональных изменений.
- Питание. Оно должно быть сбалансированным и кошачьим, а не тем, которое едят люди. Давать кошке остатки общего стола — это уменьшать продолжительность ее жизни.
- Питомники. Выбирайте проверенные компании с хорошей репутацией и всеми документами.
Если соблюдать все правила, правильно за кошкой ухаживать и проверить ее у ветеринара еще когда она маленькая, то такое животное проживет минимум 12 лет, а то и все 20.