Названы несколько действенных советов, которые помогут существенно сэкономить на электроэнергии

27Несмотря на то, что отопительный сезон практически завершился и световой день значительно больше, но платежки за свет у некоторых украинцев все еще довольно большие. Некоторые домохозяйства полностью функционируют благодаря электроэнергии, то есть не используют газ. Соответственно из-за этого за свет приходится платить значительные суммы. Эксперты рассказали, как можно существенно экономить, следуя простым советам. Их несколько, поэтому каждый сможет найти для себя хотя бы один подходящий способ.

Простые советы, как платить за свет меньше

Рекомендациями поделились в Штабе сплоченных общин. Там говорят, что суммы в платежках уменьшатся, если делать следующее:

Использовать как можно меньше искусственного освещения. Предпочитать фоновый свет и подсветки, если есть такая возможность. Регулярно протирать лампочки и плафоны от пыли. В дневные часы выключать электроотопление (хотя бы на пару часов в день). Регулярно чистить фильтры кондиционера, чтобы он не перегревался и не потреблял больше энергии. Следить за тем, чтобы в бойлере и чайнике не образовывалась накипь, ведь тогда эти приборы тоже потребляют больше электроэнергии.

Эти базовые советы позволят существенно сэкономить. И что самое главное, они бесплатны и просты в исполнении.

Есть и более глобальные методы

Также украинцев призывают присмотреться к двухзонным счетчикам, позволяющим пользоваться ночным тарифом (на 50% дешевле). Стоимость такого счетчика составляет в среднем 3000 гривен. Всё зависит от производителя. Кроме этого, сэкономить свет можно даже выполняя такие простые манипуляции, как отключение телевизора, когда его никто не смотрит. Даже оставленные в розетке зарядные шнуры могут потреблять электроэнергию, поэтому их тоже лучше вынимать.