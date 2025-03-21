На дорогах зʼявиться новий знак: що означатиме круг зелено-білого кольору?

21Сьогодні дуже багато українців проживають в різних країнах Європи. Звісно ж, тисячі наших співвітчизників виїхали туди власними автомобілями, або ж обзавелися вже власним транспортом в іншій країні. Щоб безпечно їздити за кермом, потрібно добре знати дорожні знаки. Здебільшого вони не відрізняються від тих, що встановлені в Україні, однак інколи й може трапитися щось дуже унікальне. Деякі країни встановлюють знаки, яких немає більше у жодній іншій країні світу. Так, наприклад, наразі вчинила Великобританія. Там на дорогах зʼявився новий знак, ще й нетипового зелено-білого кольору.

Що означає новий знак?

Новий дорожній знак має круглу форму, білу основу та зелену окантовку. На ньому може бути вказана цифра, наприклад, 20 або 21. Це рекомендована швидкість з якою варто їхати цією дорогою. Такі ділянки можуть встановлювати біля шкіл, дитячих садочків, біля крутих поворотів та на інших дорогах, де навіть допустима швидкість, наприклад, 50 км за годину, може бути небезпечною.

Однак варто знати, що цей знак не змушує водіїв зменшувати швидкість, а лише рекомендує це зробити. Якщо ж ви на цій ділянці проїдете зі швидкістю 50-60 кілометрів за годину, то штраф, чи покарання не отримаєте.

Такий знак є ще в кількох країнах

Варто знати, що подібний знак є ще, як мінімум у двох країнах. Проте всюди він має інший вигляд.

Наприклад:

У Німеччині це квадрат синього кольору. У Норвегії це знак повністю білого кольору з чорними цифрами написаними жирним шрифтом.

Також, на дорогах Німеччини можна зустріти ще один унікальний знак. Він круглий та має геометричний чорно-білий малюнок без будь-яких надписів і цифр. Поки що цей знак можна побачити лише на деяких автомагістралях і його всього лиш тестують. Він не стосується водіїв. Знак повинен служити орієнтиром для машин, які їдуть на автопілоті, тобто без водія. Таких, на дорогах Німеччини, все більше.