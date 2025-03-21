На дорогах появится новый знак: что значит круг зелено-белого цвета?

Сегодня очень многие украинцы проживают в разных странах Европы. Конечно же, тысячи наших соотечественников выехали туда собственными автомобилями, или обзавелись уже собственным транспортом в другой стране. Чтобы безопасно ездить за рулем, нужно знать дорожные знаки. В основном они не отличаются от установленных в Украине, однако иногда и может случиться что-то очень уникальное. Некоторые страны устанавливают знаки, которых нет больше ни в одной другой стране мира. Так, например, сейчас поступила Великобритания. Там на дорогах появился новый знак, еще и нетипичного зелено-белого цвета.

Что означает новый символ?

Новый дорожный знак имеет круглую форму, белое основание и зеленую окантовку. На нем может быть указана цифра, например, 20 или 21. Это рекомендованная скорость, с которой стоит ехать по этой дороге. Такие участки могут устанавливать возле школ, детских садов, возле крутых поворотов и на других дорогах, где даже допустимая скорость, например, 50 км в час, может быть опасной.

Однако следует знать, что этот знак не заставляет водителей сбавлять скорость, а лишь рекомендует это сделать. Если же вы на этом участке проедете со скоростью 50-60 километров в час, то штраф или наказание не получите.

Такой знак есть еще в нескольких странах

Следует знать, что подобный знак есть еще как минимум в двух странах. Однако повсюду он выглядит по-иному.

Например:

В Германии это квадрат синего цвета. В Норвегии это знак полностью белого цвета с черными цифрами, написанными жирным шрифтом.

Также на дорогах Германии можно встретить еще один уникальный знак. Он круглый и имеет геометрический черно-белый рисунок без каких-либо надписей и цифр. Пока этот знак можно увидеть только на некоторых автомагистралях и его всего лишь тестируют. Он не касается водителей. Знак должен служить ориентиром для машин, едущих на автопилоте, то есть без водителя. Таких на дорогах Германии все больше.