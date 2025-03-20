Забудьте про купівлю нерухомості: українцям розповіли, у що варто вкладати гроші під час війни

Війна змусила багатьох українців замислитися над тим, як зберегти свої заощадження чи навіть примножити їх. З огляду на популярність цієї теми, провідні українські економісти та фінансисти дали кілька порад щодо інвестування. Вони розповіли, у що варто вкладати гроші під час війни, а які інвестиції будуть ризикованими та не надто прибутковими.

Золото та золоті монети

Найкращим способом зберегти та примножити свій капітал українські фінансисти вважають купівлю золота, а особливо золотих монет. Зокрема цей інвестиційний інструмент на перше місце ставлять аналітики Forbes. Однак, інвестуючи в золото, вони радять притримуватися певних правил, приділяючи особливу увагу:

комісійним платежам;

можливим витратам на безпеку зберігання.

Крім того експерти переконані, що із придбанням цього цінного металу зараз поспішати не варто. Найкраще зачекати на корекцію ціни, адже на даний момент ринок як то кажуть «перегрітий». Тож, вклавшись у золото, інвестор може не отримати того прибутку, на який розраховував. Хоча цей інструмент є дуже прибутковим, адже лише протягом останніх 10 років вартість золота збільшилась у 2,5 рази.

Облігації внутрішніх державних позик

Облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) також вважаються одним із найнадійніших способів інвестування. За словами керуючого активами групи ICU в Україні Григорія Овчаренка, цей інструмент забезпечує стабільний прибуток та майже не несе в собі ризиків. Справа в тому, що облігації внутрішніх державних позик є частиною внутрішнього боргу. Тож повернення коштів інвестора гарантує сама держава.

Із твердженням щодо надійності та безпечності вкладень у ОВДП погоджуються й аналітики Центру економічної стратегії. Ба більше, вони вважають цей вид інвестицій навіть прибутковішим за депозити. До того ж ОВДП дає інвесторам можливість, окрім заробітку, ще й підтримати державу у тяжкі часи війни.

Землі сільськогосподарського призначення

Цей інструмент також у топі найпопулярніших за версією Григорія Овчаренка. Станом на сьогодні технології та ліквідність, а також стрімке збільшення кількості угод дозволяють здійснювати такі інвестиції майже без ризику. Тобто купуючи землю сільгосп призначення українці можуть на 99,9% відсотків бути впевненими, що не втратять над нею контролю.

Проте провідні фінансисти України вважають, що інвестуючи в такий напрямок найкраще співпрацювати із великими агрохолдингами. Таким чином інвестор забезпечує собі стабільний прибуток, адже орендована земля гарантовано буде оброблятися протягом тривалого періоду часу.

Нерухомість – найбільш ризикований інструмент для інвестування

Більшість авторитетних економістів не радить вкладати кошти у нерухоме майно. Станом на сьогодні це вкрай ризикований спосіб інвестування з огляду на низку ризиків військового характеру. Адже можна в будь який момент втратити придбаний будинок чи квартиру внаслідок ракетного удару, атаки дрона або інших загроз військового часу.