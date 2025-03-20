Від 450 грн в місяць: кому і за що держава призначить таку компенсацію

Українці, що безкоштовно поселили у себе внутрішньо переміщених осіб за програмою «Прихисток», будуть отримувати щомісячну грошову компенсацію від держави. Така система вже діяла раніше, однак у 2025 році вона зазнала певних змін. Скільки платитимуть за проживання переселенців та куди потрібно звернутися за нарахуваннями?

Доплачувати будуть за кожного ВПО

Особам, що взяли участь у держпрограмі «Прихисток» та надали своє житло чи частину житла у користування переселенців, виплачуватимуть по 450 грн. Це сума за одного пожильця. Якщо ж громадянин прихистив у себе цілу родину з трьох чи чотирьох чоловік, йому щомісяця виплачуватимуть по 1350 або й 1800 грн.

Ці кошти спрямовані на те, щоб покрити принаймні частину витрат громадян, які проявили свою доброту та громадянську позицію і підтримали внутрішньо переміщених осіб. Отримані гроші вони зможуть витратити на оплату комунальних послуг чи інших рахунків, які зросли через проживання у оселі додаткових осіб.

На який термін надаватимуть виплати?

Виплати за прихисток переселенців призначатимуть на 6 місяців. Після закінчення цього терміну уповноважені держслужбовці проведуть перевірку. Якщо в результаті перевірки виявиться, що переселенці досі проживають у оселі особи, яка їх прихистила, виплату компенсації продовжать ще на півроку.

Що змінилося з 2025 року?

З початку 2025 року у процедурі здійснення виплат за програмою «Прихисток» відбулися певні зміни. Тепер і надалі за виплату компенсацій особам, що поселили у себе ВПО, буде здійснювати Пенсійний фонд України. Тож як за наданням так і за продовженням нарахування виплат українцям потрібно буде звертатися саме до ПФУ.

Що стосується осіб, які раніше вже отримували виплати за програмою «Прихисток», повторно звертатися за поновленням нарахувань їм не доведеться. Таким громадянам Пенсійний фонд продовжить виплату компенсації автоматично.

Натомість тим, хто вперше бере участь у програмі «Прихисток», доведеться пройти певну процедуру. Їм потрібно буде навідатися до філії Пенсійного фонду разом із представником родини ВПО, якій вони надали в користування своє житло. Після спільної подачі заяви та інших необхідних документів, новим учасникам програми призначать виплату компенсації. Подати документи можна також онлайн.