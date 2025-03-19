Виплати збільшать через 12 днів: зарплата частини українців зросте до 23 тисяч гривень

Через 12 днів, а саме з 1 квітня 2025 року частина українців отримає підвищені зарплати. Про це повідомив виконуючий обов’язки голови Державної судової адміністрації Максим Пампура.

Підвищення виплат торкнеться лише певної категорії працівників – працівників апаратів місцевих та апеляційних судів. Розмір їхніх посадових окладів зросте від 20% до 87%.

Зокрема, посадові оклади працівників апеляційних судів та місцевих спеціалізованих судів зростуть на 46-87% залежно від посади. Наприклад, розмір посадового окладу начальника бухгалтерії апеляційного суду або місцевого спеціалізованого суду наразі становить 13 633 гривні, а з квітня складатиме 23 464 гривні.

Так само зросте на 72% розмір посадових окладів головних спеціалістів апеляційних і місцевих спеціалізованих судів та становитиме 23 464 гривні. Найбільше, а саме на 87%, зросте розмір посадового окладу начальників «відділу внутрішнього аудиту», «інформаційної безпеки» й «організаційного забезпечення виконання функцій суду». Ця категорія працівників отримуватиме до 29 330 гривень, тоді як зараз вони одержують 15 678 гривень.

У працівників місцевих загальних судів також зросте зарплата, але менше. Розмір посадового окладу збільшиться на 20%, тобто на 2000 гривень. Наприклад, секретарі судового засідання наразі одержують 11 362 гривні, а з 1 квітня їм платитимуть на 2271 гривень більше — 13 633 гривні.