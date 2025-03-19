З 2026 року почнуть випускати нові долари: що робити з банкнотами старого зразка

У найближчі 8 років майже всі доларові банкноти будуть оновлені. Про це нещодавно оголосило Бюро гравіювання та друку США. Зокрема замінити на нові збираються банкноти номіналом 5, 10, 20, 50 та 100 доларів. Метою оновлення банкнотного ряду є боротьба із фальшивомонетниками, майстерність яких вже досягла такого рівня, що їх підробки не вдається виявити навіть за допомогою спеціальних технічних засобів.

Які долари перестануть випускати у 2026 році?

Розпочати оновлення найпоширеніших грошових знаків американці планують із банкноти номіналом 10 доларів. Десятки старого зразка перестануть випускати вже з наступного 2026 року. Очікується, що на нових банкнотах з’являться додаткові елементи захисту, які шахраям буде вкрай складно відтворити.

Які доларові банкноти зникнуть у 2028 році?

Наступними в черзі на вдосконалення стануть банкноти номіналом 50 доларів. Ці доволі популярні в Україні банкноти, які нерідко можна зустріти під матрацами українців у вигляді запасів на «чорний день», перестануть випускати вже за 3 роки. З 2028-го п’ятдесятки наберуть цілком нового вигляду та вже не будуть такою легкою здобиччю для фальшивомонетників.

Що робити з доларами старого зразка?

Якщо ви вже встигли запланувати візит до обмінника, щоб позбутися старих 10 та 50 доларових банкнот, можете не поспішати. Вихід в обіг доларів нового зразка зовсім не означає, що старі стануть непридатними для вжитку. Актуальними на сьогоднішній день банкнотами номіналом 10 на 50 доларів і надалі користуватимуться як американці, так і мешканці інших країн.

Ба більше, в Україні вважаються й надалі вважатимуться дійсними усі доларові банкноти, що були випущені починаючи з 1914-го року. Всіма ними можна буде вільно користуватися та обмінювати в банках чи інших фінансових установах. Проблема під час обміну таких банкнот можуть виникнути тільки якщо вони сильно зношені чи пошкоджені. Але такому випадку банк може запропонувати процедуру інкасо, що по факту означатиме обмін із оплатою певної суми комісії.