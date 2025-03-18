Украинцев ждут весомые изменения: нововедения вступят в силу 19 марта

Абсолютно все абоненты мобильного оператора Лайфселл столкнутся со значительными изменениями. Компания анонсировала их 19 марта. В этот день вступят в силу новые условия тарифных планов. Причем обновления коснутся практически всех тарифных планов, которые предлагает компания. В Лайфселле еще раньше заявляли, что будут менять стоимость и наполнение тарифов. А также, что около 40 тарифных планов будут просто закрыты. Их владельцы смогут бесплатно подключить любой другой пакет с подобным наполнением.

Что важно знать?

Стоимость практически всех тарифных планов вырастет. Однако в компании заявляют, что если абоненты оплатят 12 пакетов в рамках программы “Смарт семья”, то до 18 марта смогут сделать это еще по старым ценам. Также переход на новый тарифный план будет бесплатным до мая.

В компании добавляют, что в первую очередь изменения почувствуют клиенты, которые уже более двух лет платят за тариф фиксированную сумму. Если вы подключили новый пакет недавно, то есть большая вероятность, что для вас цена на услуги не возрастет. В конце концов компания будет информировать каждого клиента отдельным смс-сообщением. В нем будет отмечено, остается ли актуальным ваш тарифный план, стоит ли присмотреться к другим тарифам и перейти на наиболее оптимальный.

Что касается новых тарифов, то вот как они будут выглядеть:

Пакет «Смарт Семья S» обойдется в 450 гривен за 4 недели. Старая цена – 375 гривен. «Смарт Семья M» будет стоить 500 гривен вместо старых 425 грн. «Смарт Семья L» будет стоить 600 гривен вместо 500.

Если клиенты не согласны с новыми ценами, они могут расторгнуть договор с компанией в одностороннем порядке.

К слову, 18 марта еще один мобильный оператор приостанавливает действие популярного тарифного плана. Владельцы этого тарифа смогут перейти на обновленную его версию Vodafone SuperNet Pro, который будет стоить 250 гривен за 4 недели вместо старых 230 гривен.