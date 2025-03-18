На українців чекають вагомі зміни: нововедення вступлять в силу 19 березня

Абсолютно всі абоненти мобільного оператора Лайфселл стикнуться з вагомими змінами. Компанія анонсувала їх на 19 березня. В цей день вступлять в дію нові умови тарифних планів. Причому оновлення торкнуться практично всіх тарифних планів, які наразі пропонує компанія. У Лайфселл ще раніше заявляли, що будуть змінювати вартість та наповнення тарифів. А також, що близько 40 тарифних планів буде просто закрито. Їх власники зможуть безкоштовно підключити будь-який інший пакет зі схожим наповненням.

Що важливо знати?

Вартість практично всіх тарифних планів зросте. Однак у компанії заявляють, що якщо абоненти оплатять 12 пакетів в рамках програми «Смарт сімʼя», то до 18 березня зможуть зробити це ще за старими цінами. Також, перехід на новий тарифний план буде безкоштовним до травня.

У компанії додають, що в першу чергу зміни відчують ті клієнти, які вже більше двох років платять за тариф фіксовану суму. Якщо ви підключили новий пакет нещодавно, то є велика ймовірність, що для вас ціна на послуги не зросте. Зрештою, компанія інформуватиме кожного клієнта окремим смс-повідомленням. В ньому зазначатиметься, чи залишається актуальним ваш тарифний план, чи варто придивитися до інших тарифів й перейти на найбільш оптимальний.

Щодо нових тарифів, то ось, як вони виглядатимуть:

Пакет «Смарт Сімʼя S» коштуватиме 450 гривень за 4 тижні. Стара ціна — 375 гривень. «Смарт Сімʼя M» коштуватиме 500 гривень замість старих 425 грн. «Смарт Сімʼя L» коштуватиме 600 гривень замість 500.

Якщо клієнти не згідні з новими цінами, то вони можуть розірвати договір з компанією в односторонньому порядку.

До слова, 18 березня ще один мобільний оператор припиняє дію популярного тарифного плану. Мова про компанію Водафон та їх тариф Vodafone SuperNet Pro 2019. Власники цього тарифу зможуть перейти на оновлену його версію Vodafone SuperNet Pro, який коштуватиме 250 гривень за 4 тижні замість старих 230 гривень.