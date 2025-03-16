Ощадбанк может вернуть деньги с карты в Пенсионный Фонд: что нужно сделать чтобы этого избежать

17Верховная Рада Украины приняла изменения, которые коснутся пенсионеров, являющихся внутренне перемещенными лицами (ВПЛ). Теперь, при определенных условиях, деньги с их пенсионных счетов могут быть возвращены в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Условия возврата средств

Согласно тексту статьи 41 «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», средства с пенсионных счетов ВПЛ, открытых в Ощадбанке, могут быть переведены обратно в ПФУ при следующих условиях:

Если в течение последнего года на счете не было никаких операций (снятие наличных, безналичных платежей или переводов).

Если пенсионер не подтвердил свою личность путем физической идентификации в течение шести месяцев.

Эти меры применяются исключительно к тем пенсионерам, которые получили статус ВПЛ до 24 февраля 2022 года. При этом, если счет находится под арестом или имеет другие ограничения, средства не будут изъяты.

Что делать, если средства уже списаны?

В случае, если после списания средств пенсионер обратится в ПФУ или Ощадбанк, выплаты могут быть восстановлены. Для этого необходимо пройти процедуру идентификации любым доступным способом.

Чтобы избежать возврата средств в ПФУ, пенсионерам-ВПЛ необходимо:

Регулярно осуществлять операции с пенсионным счетом.

Проходить физическую идентификацию каждые шесть месяцев.

Также, стоит добавить, что данные изменения направлены на борьбу с мошенничеством и неправомерным использованием пенсионных средств. Кроме того, эти меры направлены на обеспечение того, чтобы пенсионные выплаты получали именно те лица, которым они предназначены, и чтобы избежать ситуаций, когда средства получают лица, которые не имеют на это права. Ощадбанк призывает пенсионеров-ВПЛ быть внимательными и выполнять необходимые условия, чтобы избежать неприятных ситуаций.