4300 долларов на семью: украинцы могут оформить финансовую помощь от Германии

Германия — одна из тех стран, где украинцам больше всего помогают. Социальное жилье, социальные выплаты, бесплатные языковые курсы и многое другое. Данная страна помогает не только тем украинцам, которые сейчас проживают на ее территории, но и находящимся в Украине. Сейчас стало известно, что Германия будет выплачивать гранты украинским семьям для создания или возобновления бизнеса. Помощь финансируется при содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Подробнее о помощи

Данный проект называется «Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей». Каждая семья, подходящая под требования проекта, может получить 4300 долларов единовременной помощи.

Подавать заявки могут люди, которые хотят построить или восстановить имеющийся бизнес и отвечают следующим критериям:

Семьи, которые имеют детей и зарегистрированы или проживают в Полтавской, Киевской и Львовской областях. Почему выбраны именно эти области нигде не указываются. Семьи, имеющие статус ВПЛ и относящиеся к уязвимым категориям населения. Многодетные семьи, семьи, в которых проживают лица с инвалидностью. Семьи, которые воспитывают усыновленных детей, являются опекунами детей-сирот.

Кроме денег, семьи также получат и бесплатные экспертные консультации по разным предпринимательским нишам и менторскую помощь.

Как оформить помощь?

Если вы отвечаете вышеуказанным критериям, то можете подавать заявку. Условия следующие:

Прием заявок производится до 16 марта 2025 года. В дальнейшем нужно пройти онлайн-обучение и разработать бизнес-план. Отправить составленный бизнес-план на рассмотрение экспертной комиссии. Дождаться положительного ответа или отказа.

Заявление следует заполнить, перейдя по этой ссылке. За дополнительной информацией можно обращаться по этой почте.