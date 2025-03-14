4300 долларов на семью: украинцы могут оформить финансовую помощь от Германии
Германия — одна из тех стран, где украинцам больше всего помогают. Социальное жилье, социальные выплаты, бесплатные языковые курсы и многое другое. Данная страна помогает не только тем украинцам, которые сейчас проживают на ее территории, но и находящимся в Украине. Сейчас стало известно, что Германия будет выплачивать гранты украинским семьям для создания или возобновления бизнеса. Помощь финансируется при содействии Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).
Подробнее о помощи
Данный проект называется «Социально-экономическое укрепление уязвимых украинских семей». Каждая семья, подходящая под требования проекта, может получить 4300 долларов единовременной помощи.
Подавать заявки могут люди, которые хотят построить или восстановить имеющийся бизнес и отвечают следующим критериям:
- Семьи, которые имеют детей и зарегистрированы или проживают в Полтавской, Киевской и Львовской областях. Почему выбраны именно эти области нигде не указываются.
- Семьи, имеющие статус ВПЛ и относящиеся к уязвимым категориям населения.
- Многодетные семьи, семьи, в которых проживают лица с инвалидностью.
- Семьи, которые воспитывают усыновленных детей, являются опекунами детей-сирот.
Кроме денег, семьи также получат и бесплатные экспертные консультации по разным предпринимательским нишам и менторскую помощь.
Как оформить помощь?
Если вы отвечаете вышеуказанным критериям, то можете подавать заявку. Условия следующие:
- Прием заявок производится до 16 марта 2025 года.
- В дальнейшем нужно пройти онлайн-обучение и разработать бизнес-план.
- Отправить составленный бизнес-план на рассмотрение экспертной комиссии.
- Дождаться положительного ответа или отказа.
Заявление следует заполнить, перейдя по этой ссылке. За дополнительной информацией можно обращаться по этой почте.
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