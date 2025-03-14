Газ подешевшав вперше за тривалий час: чи вплине це на вартість комунальних послуг?

03Міністерство економіки України повідомляє про те, що вперше за останні кілька місяців в Україні подешевшав газ. В лютому фактична ціна газу становила 16 306,79 грн за 1 тис. кубометрів без ПДВ. Це менше ніж у січні, але й більше ніж у лютому 2024 року. До цього газ лише дорожчав. Наприклад у грудні 2024 року він коштував 15 288 гривень, у січні 2025 року — 16 344 гривні. І ось, у лютому здешевшав на кілька десятків гривень. Чи продовжиться ця тенденція й надалі — невідомо.

Чи зміниться вартість газу для споживачів?

В Україні тарифи на газ заморожені допоки триватиме воєнний стан та ще на 6 місяців після його завершення. Принаймні таке прописано у Мораторії, який підписав Президент України Володимир Зеленський. Низка нардепів неодноразово висували пропозиції скасувати Мораторій, та поступово збільшувати тарифи. Народні обранці вважають, що 8 гривень за куб — це неприпустимо дешево, адже ринкова ціна газу, як мінімум вдвічі більша. Різницю, звісно ж, покривають коштом державного бюджету.

Проте ці суперечки так і залишилися суперечками. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на комунальні послуги точно не змінюватимуться до кінця опалювального сезону і з великою ймовірністю не змінюватимуться й до кінця 2025 року.

Можливо дорожчатиме електроенергія

Найбільш нестабільна ситуація саме з електроенергією. Попри обіцянки не підіймати тарифи, ціни все ж кілька разів змінювалися й звісно ж у сторону зростання. Все через те, що галузь потерпає від масованих обстрілів й витрачає мільйони гривень на ремонтні роботи. Наразі Уряд обіцяє, що тариф на електроенергію буде незмінним. Ба більше, для людей, які опалюють будинки виключно електроенергією, діє знижка у розмірі 50%. Пільгова ціна буде актуальною до кінця квітня. Якими будуть тарифи у травні поки невідомо.