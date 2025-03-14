4300 доларів на родину: українці можуть оформити фінансову допомогу від Німеччини

Німеччина — одна з тих країн, де українцям найбільше допомагають. Соціальне житло, соціальні виплати, безкоштовні мовні курси й багато іншого. Дана країна допомагає не лише тим українцям, які наразі проживають на її території, а й тим, що перебувають в Україні. Наразі відомо, що Німеччина виплачуватиме гранти українським родинам для створення або відновлення бізнесу. Допомога фінансується за сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Детальніше про допомогу

Даний проєкт називається «Соціально-економічне зміцнення вразливих українських сімей». Кожна родина, яка підходить під вимоги проєкту, може отримати 4300 доларів одноразової допомоги.

Подавати заявки можуть люди, які хочуть побудувати або відновити наявний бізнес і відповідають наступним критеріям:

Сімʼї, які мають дітей та зареєстровані або проживають у Полтавській, Київській та Львівській областях. Чому обрано саме ці області ніде не зазначається. Родини, які мають статус ВПО та належать до вразливих категорій населення. Багатодітні родини, сімʼї, де проживають особи з інвалідністю. Родини, які виховують усиновлених дітей, чи є опікунами дітей-сиріт.

Окрім грошей, родини також отримають і безкоштовні експертні консультації щодо різних підприємницьких ніш та менторську допомогу.

Як оформити допомогу?

Якщо ви відповідаєте вищезгаданим критеріям, то можете подавати заявку. Умови наступні:

Прийом заявок здійснюється до 16 березня 2025 року. Надалі потрібно пройти онлайн-навчання і розробити бізнес-план. Відправити складений бізнес-план на розгляд експертної комісії. Дочекатися позитивної відповіді або ж відмови.

Заяву слід заповнити перейшовши за цим посиланням. За додатковою інформацією можна звертатися за цією поштою.