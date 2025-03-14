Нацбанк объявил о продаже имущества одного из банков: от мебели до терминалов

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) объявил об аукционе по продаже активов ликвидированного «Банка Сич». 20 марта состоятся повторные торги, на которых будет представлен широкий спектр имущества, от складских помещений до офисной техники.

Что выставляют на торги?

На продажу выставлена 1081 позиция, среди которых:

складские помещения в Киеве общей площадью 1068,5 кв. м;

офисная техника;

мебель;

банкоматы;

терминалы.

Начальная цена лота составляет 16,44 млн грн. Торги пройдут по английской модели аукциона в системе Prozorro.Продажи. Участие могут принимать как юридические, так и физические лица, за исключением заемщиков и поручителей по кредиту, а также лиц, связанных с государством-агрессором.

Кроме продажи активов «Банка Сич», стоит обратить внимание на то, что государственный Ощадбанк продлил срок действия своих карт до 30 июня 2025 года. Это связано с военным положением в Украине и касается карт, срок действия которых истек с февраля 2022 года. Продление происходит автоматически.

Также ФГВФЛ планирует продать активы 9 ликвидируемых банков на общую сумму около 3 млрд грн. Эти продажи имеют целью удовлетворить требования кредиторов банков.

Интересно, что среди лотов есть как крупные объекты недвижимости, так и более мелкое оборудование, что делает аукцион привлекательным для широкого круга потенциальных покупателей. Возможно, кто-то сможет приобрести необходимое оборудование для своего бизнеса или даже выгодно инвестировать в недвижимость.

Напомним, что в Украине ужесточили финансовый мониторинг. Платежи на сумму более 50 000, а для клиентов с низким уровнем риска – 100 000 гривен будут блокироваться. Ограничений смогут избежать только те граждане, которые получают большие суммы законно и платят налоги.