Нацбанк оголосив про продаж майна одного з банків: від меблів до терміналів

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) оголосив про аукціон з продажу активів ліквідованого “Банку Січ”. 20 березня відбудуться повторні торги, на яких буде представлено широкий спектр майна, від складських приміщень до офісної техніки.

Що виставляють на торги?

На продаж виставлено 1081 позицію, серед яких:

складські приміщення в Києві загальною площею 1068,5 кв. м;

офісна техніка;

меблі;

банкомати;

термінали.

Початкова ціна лота становить 16,44 млн грн. Торги пройдуть за англійською моделлю аукціону в системі Prozorro.Продажі. Участь можуть брати як юридичні, так і фізичні особи, за винятком позичальників та поручителів за кредитом, а також осіб, пов’язаних з державою-агресором.

Крім продажу активів “Банку Січ”, варто звернути увагу на те, що державний Ощадбанк продовжив термін дії своїх карток до 30 червня 2025 року. Це пов’язано з воєнним станом в Україні та стосується карток, термін дії яких закінчився з лютого 2022 року. Продовження відбувається автоматично.

Також ФГВФО планує продати активи 9 банків, що ліквідуються, на загальну суму близько 3 млрд грн. Ці продажі мають на меті задовольнити вимоги кредиторів банків.

Цікаво, що серед лотів є як великі об’єкти нерухомості, так і дрібніше обладнання, що робить аукціон привабливим для широкого кола потенційних покупців. Можливо, хтось зможе придбати необхідне обладнання для свого бізнесу або навіть вигідно інвестувати в нерухомість.

Нагадаємо, що в Україні посилили фінансовий моніторинг. Платежі на суму понад 50 000, а для клієнтів з низьким рівнем ризику — 100 000 гривень будуть блокуватися. Обмежень зможуть уникнути лише ті громадяни, які отримують великі суми законно та сплачують податки.