Школярі зможуть самостійно відмовлятися від вивчення деяких предметів: які дисципліни зникнуть з програми 

У 2027 році в Україні почнуть втілювати в життя новий підхід до навчання. Запланована

Міністерством освіти та науки реформа старшої школи передбачає, що учні зможуть обирати профіль, за яким хотіли б навчатися. Крім того вони матимуть право самостійно формувати перелік предметів для поглибленого вивчення, а від менш цікавих та актуальних відмовитися взагалі.

Які предмети можуть «викинути» з навчальної програми?

Згідно з планами МОН, реалізація реформи відбуватиметься у 3 етапи.

На 1-му етапі старшокласники, що переходять до 10-го класу, будуть зобов’язані визначитися з основним профілем навчання. На вибір школярам запропонують такі напрямки, як мовно-літературний, з акцентом на вивчення лінгвістики, суспільно-гуманітарний, що передбачатиме поглиблене вивчення історії та правознавства, і низку інших.

2-м етапом стане вибір спеціалізованих курсів за обраним профілем. Тобто старшокласники визначатимуться з предметами, які вивчатимуть поглиблено.

На 3-му ж етапі діти визначатимуться із іншими предметами, що не належить до їхнього профілю, проте входять до сфери їх зацікавлення.

Натомість від решти навчальних дисциплін учні матимуть право повністю відмовитися.

Школярі матимуть достатньо часу на адаптацію

Як роз’яснили у Міносвіти, перехід до нової системи профільного навчання не повинен стати для учнів стресовим. Адже, навчаючись у 10-му класі, вони зможуть так би мовити протестувати свій профіль. Якщо ж у старшокласника виникнуть певні сумніви щодо обраних предметів, він зможе змінити їх перелік.

Як реформа МОН покращить життя старшокласників?

Реформа сприятиме зменшенню навантаження на учнів старших класів та допоможе їм зосередитися на обраному напрямку навчання. Цієї мети вдасться досягнути за рахунок поступового скорочення переліку обов’язкових дисциплін. До 12-го класу у розкладі школярів залишаться лише профільні предмети і нічого зайвого.

Крім того реформа старшої школи у поєднанні із принципами Нової української школи зроблять начання дітей більш ефективним. Вже до закінчення школи більшість школярів зможуть визначитися із майбутньою професію, здобувши не лише теоретичні знання, а й навчившись застосовувати їх на практиці.