Ощад неприятно удивил украинцев: платить придется за элементарные вещи

Государственный Ощадбанк объявил об изменениях в тарифах, которые вступят в силу с 1 апреля. Нововведения коснутся как обычных, так и корпоративных карт. В частности, меняется стоимость информирования об остатке средств и некоторых других операций, что может вызвать определенное беспокойство среди клиентов.

Что изменится для корпоративных клиентов?»

С 1 апреля для владельцев корпоративных карт Ощадбанка вводятся следующие изменения:

Информирование об остатке средств через банкомат с использованием NFC-модуля или через контакт-центр будет стоить 5 грн.

Справка об оборотах по счету – 150 грн.

Изменение ПИН-кода через банкомат, терминал или контакт-центр – 15 грн.

Розыск (запрос) подтверждения перевода с использованием карты Маѕтегсагԁ/Visa, которая оспаривается клиентом – 900 грн.

Безналичные переводы на другие карты Ощадбанка через банкоматы и терминалы – 0,5% от суммы + 3 грн.

Безналичные переводы в терминалах по произвольным реквизитам – 1% от суммы (минимум 10 грн, максимум 1000 грн).

Эти изменения могут существенно повлиять на стоимость обслуживания для корпоративных клиентов, особенно тех, кто часто пользуется услугами, которые претерпели изменения.

Изменения для обычных карт

Информирование об остатке средств в банкомате с использованием NFC-модуля – 5 грн.

Стоимость выпуска и перевыпуска карт будет «удобнее отображаться во всех карточных тарифах».

В тарифном пакете «Мой счет» появится новый тип карт MC Debit World цвета тиффани.

Выдача наличных через POS-терминал без карты, если карта еще не доставлена в отделение, не тарифицируется.

Кроме этого, Ощадбанк продлил срок действия карт, которые заканчиваются, до 30 июня 2025 года. Это касается карт, срок действия которых истек с февраля 2022 года. Продление происходит автоматически. Это решение является особенно важным в условиях военного положения, поскольку обеспечивает бесперебойность доступа клиентов к их средствам.

Важно отметить, что клиентам Ощадбанка следует внимательно ознакомиться с новыми тарифами, чтобы избежать неожиданных расходов. В случае возникновения вопросов можно обратиться в отделение банка или в контакт-центр для получения дополнительной информации.