Не «вигулюєте» автівку цілий місяць: готуйтесь до дороговартісного ремонту

Автомобіль – це складний механізм, який може вийти з ладу через цілу низку причин. Та не всім водіям відомо, що поломку може спричинити навіть тривалий простій транспортного засобу. Якщо машину не заводити більше місяця, це може закінчитися дороговартісним ремонтом.

Які неприємності можуть виникнути через простій автомобіля?

Коли машина довго стоїть у гаражі чи на парковці, не виконуючи своїх прямих функцій, страждає ціла низка систем та механізмів. Зокрема можуть виникнути такі проблеми:

Розрядка акумулятора

Бортова електроніка, сигналізація, інші пристрої і системи, не кажучи вже про природний саморозряд, можуть повністю посадити акумулятор, навіть якщо машину вже давненько не заводили. Щоб знову вирушити в дорогу автовласнику доведеться або вдаватися до «прикурювання», або ж взагалі купувати новий акумулятор. Деформація шин

Від довгого простою колеса автівки у місці контакту із поверхнею дороги можуть прим’ятися. Особливо високий ризик деформації виникає тоді, коли тиск у колесах є недостатнім. Таке здавалось би незначне пошкодження згодом призводить до нерівномірного зношування шин чи навіть пошкодження колісних дисків. «Псування» технічних рідин

Як моторне мастило, так і гальмівна чи охолоджуюча рідини з часом втрачають свої початкові властивості. Наслідком такого «псування» технічних рідин може стати корозія гальмівної системи та власне двигуна. Проблеми в роботі паливної системи

Якщо машину довго не заводити, у бензобаку утворюється конденсат, що спричиняє псування пального та виникнення в ньому характерного осаду. Найбільше від цього страждають інжекторні автівки, які після певного періоду простою можуть просто не завестися через засмічення форсунків. Зношування деталей

Зокрема мова йде про гумові деталі такі як сальники, ущільнювачі та шланги. З часом на них можуть виникнути тріщини через втрату еластичності. До того ж тривалий простій автівки нерідко призводить до закисання гальмівних колодок. Швидке зношування двигуна

Така проблема виникає здебільшого через окислення моторного мастила і втрату ним своїх змащувальних властивостей. Тож не варто дивуватися, що після 1-2 місяців «відпочинку» автівка одразу ж опиниться на автосервісі. Корозія підвіски та кузова

Особливо часто таке трапляється із автівками, які протягом тривалого часу стоять на вулиці в умовах підвищеної вологості, наприклад навесні чи восени. Метал підвіски та кузова в таких умовах швидко іржавіє. Не кажучи вже про те, що в салоні машини може з’явитися пліснява та неприємний прілий запах, яких буде складно позбутися.

Як уникнути проблем, спричинених простоєм?

Навіть якщо протягом певного часу ви не плануєте користуватися автівкою, приділяти їй увагу все ж потрібно. Щоб уникнути перелічених вище проблем, автоексперти радять:

Принаймі раз в тиждень заводити машину, щоб «привести в тонус» двигун, акумулятор та інші системи;

Час від часу перепарковувати її для запобігання деформації шин;

Перевіряти наявність та стан технічних рідин, за потреби поповнюючи їх запаси;

Якщо залишаєте автівку надворі, придбайте чохол, щоб уникнути впливу на кузов дощу та сонячних променів, а також захистити його від забруднень.

Дотримуючись цих простих правил, вам не доведеться рятувати свою автівку після кількох місяців простою та витрачати чималі гроші на послуги автосервісу.