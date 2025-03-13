Затронет всех украинцев: НБУ снова ужесточает правила мониторинга переводов между картами

С 1 июня в Украине введут новые лимиты на карточные переводы. Без подтверждения доходов украинцы смогут переводить до 100 тысяч гривен в месяц. Эксперты советуют заранее позаботиться о подтверждении доходов и оптимизации счетов, чтобы избежать неудобств.

Документы и оптимизация: как подготовиться?

Для увеличения доверия банка и, при необходимости, повышения лимита, необходимо предоставить документальное подтверждение доходов. Это могут быть:

справки ОК5 и ОК7;

налоговая декларация;

зарплатные ведомости;

подтверждение зачислений от государственных органов;

подтвержденные доходы членов семей;

подтверждение волонтерской деятельности.

Также рекомендуется оптимизировать количество счетов, закрыв «пустые» или неработающие. Эксперты также советуют провести аудит своих счетов, и оставить только те которые действительно нужны. Кроме этого, следует быть внимательными к происхождению средств, которые поступают на ваши счета, ведь банки тщательно проверяют транзакции.

Цифровые инструменты и автоматизация

Для удобства и избежания проблем стоит:

настроить автоматические платежи в мобильных приложениях и личных кабинетах;

использовать цифровые инструменты оплаты, такие как «Дія» и электронный кабинет налогоплательщика.

«Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного использования банковских услуг в новых условиях», – отмечают эксперты.

Стоит отметить, что с 1 февраля 2025 года в Украине действует лимит на карточные переводы в 150 тысяч гривен в месяц. Однако, ограничения не касаются переводов между собственными счетами в одном банке, а также операций, подтвержденных документально. Также, стоит добавить, что данные изменения направлены на борьбу с отмыванием средств и финансовым мониторингом, а также на детенизацию экономики.

То есть украинцам, у которых легальные доходы, волноваться не стоит. Они просто смогут подтвердить источник происхождения средств и проводить нужные операции на любые суммы. А вот тем, кто ведет нелегальную предпринимательскую деятельность стоит задуматься о легализации, иначе штрафов не избежать.