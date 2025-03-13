Затронет всех украинцев: НБУ снова ужесточает правила мониторинга переводов между картами
С 1 июня в Украине введут новые лимиты на карточные переводы. Без подтверждения доходов украинцы смогут переводить до 100 тысяч гривен в месяц. Эксперты советуют заранее позаботиться о подтверждении доходов и оптимизации счетов, чтобы избежать неудобств.
Документы и оптимизация: как подготовиться?
Для увеличения доверия банка и, при необходимости, повышения лимита, необходимо предоставить документальное подтверждение доходов. Это могут быть:
- справки ОК5 и ОК7;
- налоговая декларация;
- зарплатные ведомости;
- подтверждение зачислений от государственных органов;
- подтвержденные доходы членов семей;
- подтверждение волонтерской деятельности.
Также рекомендуется оптимизировать количество счетов, закрыв «пустые» или неработающие. Эксперты также советуют провести аудит своих счетов, и оставить только те которые действительно нужны. Кроме этого, следует быть внимательными к происхождению средств, которые поступают на ваши счета, ведь банки тщательно проверяют транзакции.
Цифровые инструменты и автоматизация
Для удобства и избежания проблем стоит:
- настроить автоматические платежи в мобильных приложениях и личных кабинетах;
- использовать цифровые инструменты оплаты, такие как «Дія» и электронный кабинет налогоплательщика.
«Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного использования банковских услуг в новых условиях», – отмечают эксперты.
Стоит отметить, что с 1 февраля 2025 года в Украине действует лимит на карточные переводы в 150 тысяч гривен в месяц. Однако, ограничения не касаются переводов между собственными счетами в одном банке, а также операций, подтвержденных документально. Также, стоит добавить, что данные изменения направлены на борьбу с отмыванием средств и финансовым мониторингом, а также на детенизацию экономики.
То есть украинцам, у которых легальные доходы, волноваться не стоит. Они просто смогут подтвердить источник происхождения средств и проводить нужные операции на любые суммы. А вот тем, кто ведет нелегальную предпринимательскую деятельность стоит задуматься о легализации, иначе штрафов не избежать.
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