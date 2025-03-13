Українці обурені: для людей знову змінили умови виходу на пенсію

В Україні з 2025 року збільшуються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Тепер для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Це на один рік більше, ніж було у 2024 році.

Скільки стажу потрібно?

Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України, вік виходу на пенсію залежить від набутого страхового стажу. У 2025 році діють такі вимоги:

у 60 років – не менше 32 років стажу;

у 63 роки – не менше 22 років стажу;

у 65 років – не менше 15 років стажу.

Варто зазначити, що ці вимоги щороку зростатимуть, і до 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років стажу.

Як дізнатися, коли я вийду на пенсію?

Ви можете скористатися наступною таблицею, щоб дізнатися, коли ви зможете вийти на пенсію:

Рік виходу на пенсію Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 63 роки Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 65 років 2024 31 рік 21 рік 15 років 2025 32 роки 22 роки 15 років 2026 33 роки 23 роки 15 років 2027 34 роки 24 роки 15 років 2028 35 років 25 років 15 років

Якщо ви досягли пенсійного віку у 2024 році, але звертаєтеся за призначенням пенсії у 2025 році, то вам потрібно мати стаж, який діяв у 2024 році.

Звернутися за призначенням пенсії можна особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або дистанційно через портал електронних послуг ПФУ.

Нагадаємо, що в березні цього року українські пенсіонери отримали надбавку щонайменше 100 гривень. Однак цього року індексації підлягала не основна базова виплата, а вся пенсія включно з надбавками за вік і стаж. Тож українцям доплатили по 11% від суми пенсії.