Українці обурені: для людей знову змінили умови виходу на пенсію
В Україні з 2025 року збільшуються вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію. Тепер для того, щоб вийти на пенсію у 60 років, потрібно мати щонайменше 32 роки стажу. Це на один рік більше, ніж було у 2024 році.
Скільки стажу потрібно?
Згідно з повідомленням Пенсійного фонду України, вік виходу на пенсію залежить від набутого страхового стажу. У 2025 році діють такі вимоги:
- у 60 років – не менше 32 років стажу;
- у 63 роки – не менше 22 років стажу;
- у 65 років – не менше 15 років стажу.
Варто зазначити, що ці вимоги щороку зростатимуть, і до 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років стажу.
Як дізнатися, коли я вийду на пенсію?
Ви можете скористатися наступною таблицею, щоб дізнатися, коли ви зможете вийти на пенсію:
|Рік виходу на пенсію
|Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 60 років
|Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 63 роки
|Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 65 років
|2024
|31 рік
|21 рік
|15 років
|2025
|32 роки
|22 роки
|15 років
|2026
|33 роки
|23 роки
|15 років
|2027
|34 роки
|24 роки
|15 років
|2028
|35 років
|25 років
|15 років
Якщо ви досягли пенсійного віку у 2024 році, але звертаєтеся за призначенням пенсії у 2025 році, то вам потрібно мати стаж, який діяв у 2024 році.
Звернутися за призначенням пенсії можна особисто до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду або дистанційно через портал електронних послуг ПФУ.
Нагадаємо, що в березні цього року українські пенсіонери отримали надбавку щонайменше 100 гривень. Однак цього року індексації підлягала не основна базова виплата, а вся пенсія включно з надбавками за вік і стаж. Тож українцям доплатили по 11% від суми пенсії.
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