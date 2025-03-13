Торкнеться всіх українців: НБУ знову посилює правила моніторингу переказів між картками

З 1 червня в Україні запровадять нові ліміти на карткові перекази. Без підтвердження доходів українці зможуть переказувати до 100 тисяч гривень на місяць. Експерти радять заздалегідь подбати про підтвердження доходів та оптимізацію рахунків, щоб уникнути незручностей.

Документи та оптимізація: як підготуватися?

Для збільшення довіри банку та, за потреби, підвищення ліміту, необхідно надати документальне підтвердження доходів. Це можуть бути:

довідки ОК5 та ОК7;

податкова декларація;

зарплатні відомості;

підтвердження зарахувань від державних органів;

підтверджені доходи членів сімей;

підтвердження волонтерської діяльності.

Також рекомендується оптимізувати кількість рахунків, закривши “порожні” або непрацюючі. Експерти також радять провести аудит своїх рахунків, і залишити тільки ті які дійсно потрібні. Крім цього, слід бути уважними до походження коштів, які надходять на ваші рахунки, адже банки ретельно перевіряють транзакції.

Цифрові інструменти та автоматизація

Для зручності та уникнення проблем варто:

налаштувати автоматичні платежі в мобільних додатках та особистих кабінетах;

використовувати цифрові інструменти оплати, такі як “Дія” та електронний кабінет платника податків.

“Завчасна підготовка необхідної документації стане запорукою комфортного використання банківських послуг у нових умовах”, – наголошують експерти.

Варто зазначити, що з 1 лютого 2025 року в Україні діє ліміт на карткові перекази в 150 тисяч гривень на місяць. Однак, обмеження не стосуються переказів між власними рахунками в одному банку, а також операцій, підтверджених документально. Також, варто додати, що дані зміни спрямовані на боротьбу з відмиванням коштів та фінансовим моніторингом, а також на детінізацію економіки.

Тобто українцям, в яких легальні доходи, хвилюватися не варто. Вони просто зможуть підтвердити джерело походження коштів та проводити потрібні операції на будь-які суми. А от тим, хто веде нелегальну підприємницьку діяльність варто задуматися про легалізацію, інакше штрафів не уникнути.