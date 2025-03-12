Чи бути переведенню годинників на літній час: все залежить від Володимира Зеленського

Українці десятиліттями жили за літнім та зимовими часом, що півроку переводячи годинники то на годину назад, то на годину вперед. Та влітку парламентарі проголосували за законопроект, що передбачає перехід на єдиний київський час. Проте цей законопроект так і не набрав чинності. У чому заковика та чи будуть українці в березні знову переводити годинники?

Чому питання з переходом на єдиний час досі не вирішене?

Справа в тому, що законопроект про перехід українців на єдиний київський час, яким доречі мав стати так званий зимовий час, досі не був підписаний президентом. Без підпису Володимира Зеленського реалізація приписів цього закону просто неможлива.

І хоч законопроект наразі не було скасовано, максимальний термін його підписання, а саме 6 місяців, спливає вже наприкінці березня. Якщо до цього часу президент так і не поставить на документі свій автограф, українцям знову доведеться переходити на літній час.

Коли і як потрібно переводити годинники на літній час?

Перехід на літній час не прив’язаний до конкретного дня місяця. Переводити годинники потрібно в останню неділю березня, а точніше у ніч із суботи на неділю. Цьогоріч ця дата припадає на 30 березня.

Якщо правило про переведення часу не скасують, стрілки годинників потрібно буде о 3-й ночі перемістити на годину вперед. На мобільних телефонах, ноутбуках, планшетах та інших електронних пристроях зміна часу відбудеться автоматично. А от на звичайних стрілкових годинниках зробити це доведеться вручну.

Чим шкідливий перехід на літній та зимовий час?

Переведення годинників восени та навесні вже давно увійшло у звичку українців. Проте для людського організму та його біоритмів ця процедура є не надто корисною. Штучна зміна часу пробудження та виконання інших щоденних справ на цілу годину може потягнути за собою цілу низку проблем зі здоров’ям. А саме:

складності із пробудженням та засинанням;

стрибки тиску;

погіршення пам’яті;

підвищення рівня стресу тощо.

Тож скасування щорічного переходу на літній та зимовий час і встановлення єдиного цілорічного часу насправді є найоптимальнішим рішенням, особливо з точки зору здоров’я громадян.