Стоимость электроэнергии вырастет: новые тарифы будут действовать с мая

В Украине уже несколько месяцев продолжаются дискуссии о возможном повышении тарифов на коммунальные услуги. В правительстве отмечают, что тарифы не будут дорожать не только после завершения отопительного сезона, но и вообще до конца 2025 года. На газ и дальше действует Мораторий, а электроэнергия и другие виды услуг пока дорожать не будут. Однако с электроэнергией есть один нюанс. Ее стоимость все же изменится для части потребителей. Новый тариф начнет действовать уже в мае.

Речь о тех, кто отапливает жилье электричеством

С февраля для тех, кто отапливает дом исключительно электроэнергией, начали действовать скидки. Новые тарифы выглядели следующим образом:

Если домохозяйство потребило до 2000 кВт·ч включительно – 2,64 грн за кВт·ч, Если потреблено более 2000 кВтч – 4,32 грн за кВтч.

«Например, если клиент, пользующийся тарифом «Электроотопление», в феврале потребляет 1800 кВтч, то его будут рассчитывать по тарифу 2,64 грн за кВтч: 1800*2,64 = 4 752 грн. Если же потребление составит 2300 кВтч, то платеж будет рассчитываться так: 2000*2,64 + 300*4,32 = 6 576 грн.», — говорят представители компании Yasno.

Эти льготные тарифы будут действовать до конца апреля и уже с 1 мая людям скажут, продолжат ли скидку, или вернут всех к единому тарифу.

За коммунальные услуги нужно платить вовремя

К теме, в Днепре сообщили, что местный водоканал будет отключать должникам воду. В начале войны украинцам разрешали не платить коммуналку и за это никак не наказывали и даже не начислять пеню. Однако сейчас все поменялось. Если не платить, то будет не только штраф, но могут совсем отключить поставки услуг. Правда, неизвестно, какую сумму нужно задолжать, чтобы вас за это так наказали. Например, в Днепре сумма долга в одном из домохозяйств достигает 888 223,49 гривны.