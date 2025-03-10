Вы точно этого не знали: эксперты объяснили, стоит ли отключать Wi-Fi роутер на ночь

Миллионы украинцев ежедневно пользуются Wi-Fi, но мало кто задумывается, нужно ли выключать роутер на ночь. Старшее поколение привыкло экономить электроэнергию, выключая приборы, но касается ли это Wi-Fi роутера? Эксперты утверждают, что нет.

Почему роутер должен работать круглосуточно?

В отличие от других электроприборов, Wi-Fi роутер лучше оставлять включенным круглосуточно. Это связано с тем, что интернет-провайдеры регулярно присылают важные обновления, которые устанавливаются автоматически, когда роутер включен.

Кроме того, постоянное выключение и включение роутера может вызвать проблемы с подключением. Провайдер может расценить это как нестабильное соединение и ограничить скорость интернета. Также, постоянное выключение роутера может сократить его срок службы, поскольку при включении устройство испытывает скачки напряжения.

Если вы все же хотите выключать роутер на ночь, то делайте это только в том случае, если вы уверены, что провайдер не присылает обновления в это время. В противном случае, вы рискуете пропустить важные обновления, которые могут улучшить работу вашего роутера.

Почему важно перезагружать роутер

Эксперты советуют регулярно перезагружать роутер, и вот почему:

Не выключайте роутер каждую ночь.

Раз в месяц перезагружайте роутер, выключив его из розетки на минуту.

Это поможет устранить ошибки и сбои, а также очистить кэш роутера.

Убедитесь, что ваш роутер находится в хорошо проветриваемом месте, чтобы избежать перегрева.

Регулярно проверяйте наличие обновлений программного обеспечения для вашего роутера.

Также, следите за тем, чтобы ваш роутер был защищен паролем, чтобы избежать несанкционированного доступа к вашей сети.

«Оставляя роутер включенным, вы обеспечиваете стабильное интернет-соединение, своевременное обновление программного обеспечения и продлеваете срок службы устройства», – отмечают эксперты.