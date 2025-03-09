Стало известно, сколько будет стоить электроэнергия для украинцев в марте и апреле

Украинцы могут выдохнуть с облегчением: после окончания отопительного сезона, 30 апреля, тарифы на электроэнергию останутся без изменений. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, заверив, что правительство не планирует повышать коммунальные расценки в ближайшее время. Это решение является важным шагом для поддержки населения в условиях экономических вызовов, с которыми сталкивается страна.

Что ждет потребителей?

Украинцы продолжат платить 4,32 грн за 1 кВтч. Для потребителей с двухзонными счетчиками ночной тариф составит 2,16 грн за 1 кВтч. А для тех, кто использует электроотопление, будут действовать такие тарифы:

2,64 грн за 1 кВтч – при потреблении до 2000 кВтч в месяц;

4,32 грн за 1 кВтч – при потреблении более 2000 кВтч в месяц.

«Государство гарантирует неизменные зимние тарифы, чтобы помочь каждой семье пройти зиму без дополнительных финансовых нагрузок. Тарифы на газ, тепло и электричество не будут меняться в течение всего отопительного сезона», – говорится в сообщении.

Правительство также призывает граждан к рациональному использованию электроэнергии, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему страны.

Для тех, кто не может самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, действует программа жилищных субсидий.

В бюджете на 2025 год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн.

Рекомендуется сохранять квитанции об оплате коммунальных услуг в течение 5 лет.

Программа субсидий позволяет компенсировать часть расходов на оплату коммунальных услуг для тех, кто имеет низкий уровень доходов.

Для получения субсидии необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства.

«В условиях военного положения важно обеспечить стабильность и поддержку для населения. Поэтому правительство делает все возможное, чтобы тарифы на коммунальные услуги оставались доступными», – отмечают эксперты.