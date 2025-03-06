Ціни на яйця знову б’ють рекорди: скільки зараз потрібно заплатити за десяток в АТБ та інших супермаркетах

Українці знову відчувають удар по гаманцю: ціни на курячі яйця продовжують стрімко зростати. Продукт, який ще в січні коштував менше трьох гривень за штуку, тепер продається майже вдвічі дорожче. Особливо відчутно подорожчання в мережі супермаркетів АТБ, де економія на яйцях стає дедалі складнішою.

Скільки коштують яйця в АТБ на початку березня?

Якщо раніше різниця в ціні між десятком упакованих яєць та яйцями, що продаються поштучно, була суттєвою, то зараз вона майже зникла. Найдешевші яйця першої категорії від торгової марки “Своя лінія” в АТБ коштують 60,30 грн за десяток, тоді як поштучно їх можна придбати за 5,09 грн. Тобто, економія становить лише близько 10 гривень. Це означає, що за півтора місяці ціна на нефасовані яйця зросла майже на 45%.

Також мережа “Варус”: пропонує поштучно яйця першої категорії – 5 грн/шт, другої категорії – 4,49 грн/шт, категорії С0 – 5,59 грн/шт.

Важливо зазначити, що маркування яєць вказує на їх розмір: яйця першої категорії вважаються оптимальними для приготування більшості страв. Також варто звернути увагу на те, що ціни на яйця можуть змінюватися залежно від регіону та постачальника.

Як заощадити на продуктах

Українці можуть заощадити на продуктах, купуючи товари зі знижками в супермаркетах, таких як “Сільпо”, – радить експерт. Також варто звернути увагу на турецькі ринки, де можна придбати свіжі овочі та фрукти за доступними цінами. Крім того, не забувайте перевіряти акційні пропозиції в різних магазинах, щоб знайти найвигідніші варіанти. Також можна купувати яйця на ринках, там ціни можуть бути нижчими, ніж у супермаркетах. Звертайте увагу на термін придатності яєць, щоб купувати свіжий продукт. Також можна купувати яйця безпосередньо у фермерів, якщо у вас є така можливість. Це може бути вигідніше, ніж купувати в магазині.