Цены на яйца снова бьют рекорды: сколько сейчас нужно заплатить за десяток в АТБ и других супермаркетах

Украинцы снова чувствуют удар по кошельку: цены на куриные яйца продолжают стремительно расти. Продукт, который еще в январе стоил меньше трех гривен за штуку, теперь продается почти вдвое дороже. Особенно ощутимо подорожание в сети супермаркетов АТБ, где экономия на яйцах становится все сложнее.

Сколько стоят яйца в АТБ в начале марта?

Если раньше разница в цене между десятком упакованных яиц и яйцами, которые продаются поштучно, была существенной, то сейчас она почти исчезла. Самые дешевые яйца первой категории от торговой марки «Своя линия» в АТБ стоят 60,30 грн за десяток, тогда как поштучно их можно приобрести за 5,09 грн. То есть, экономия составляет лишь около 10 гривен. Это означает, что за полтора месяца цена на нефасованные яйца выросла почти на 45%.

Также сеть «Варус»: предлагает поштучно яйца первой категории – 5 грн/шт, второй категории – 4,49 грн/шт, категории С0 – 5,59 грн/шт.

Важно отметить, что маркировка яиц указывает на их размер: яйца первой категории считаются оптимальными для приготовления большинства блюд. Также стоит обратить внимание на то, что цены на яйца могут меняться в зависимости от региона и поставщика.

Как сэкономить на продуктах

Украинцы могут сэкономить на продуктах, покупая товары со скидками в супермаркетах, таких как «Сильпо», – советует эксперт. Также стоит обратить внимание на турецкие рынки, где можно приобрести свежие овощи и фрукты по доступным ценам. Кроме того, не забывайте проверять акционные предложения в разных магазинах, чтобы найти самые выгодные варианты. Также можно покупать яйца на рынках, там цены могут быть ниже, чем в супермаркетах. Обращайте внимание на срок годности яиц, чтобы покупать свежий продукт. Также можно покупать яйца непосредственно у фермеров, если у вас есть такая возможность. Это может быть выгоднее, чем покупать в магазине.