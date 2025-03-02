Деньги в никуда: Нафтогаз предупреждает об ошибках при оплате за газ

Украинцы рискуют потерять деньги, оплачивая газ, если не будут внимательными. Компания «Нафтогаз» призывает тщательно проверять реквизиты перед оплатой, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

Как не потерять деньги при оплате?

Иногда даже после полной оплаты счетов за газ в платежках может появиться долг. Причина проста – ошибка в уникальном личном счете клиента. «Нафтогаз», который обеспечивает голубым топливом почти 98% потребителей в Украине, призывает быть бдительными.

«Даже одна неправильная цифра может привести к тому, что ваши деньги попадут на чужой счет, а вы останетесь с долгом», – предостерегают в компании. «Мы понимаем, что в условиях постоянного стресса и спешки ошибки случаются, но хотим напомнить о важности проверки данных перед оплатой», – добавили в „Нафтогазе“.

Как избежать ошибок?

Чтобы средства попали по назначению, обращайте внимание на следующие данные.

При оплате онлайн сверьте номер лицевого счета с предыдущими платежами.

При оплате через кассу или терминал проверьте все реквизиты перед подтверждением платежа.

Используйте официальные банковские услуги – они автоматически подтягивают все данные.

Если же вы все-таки допустили ошибку, немедленно обратитесь в службу поддержки «Нафтогаза» или банка. «Не медлите, ведь чем быстрее вы обратитесь, тем больше шансов вернуть свои деньги», – советуют в компании. «Сохраняйте все квитанции и чеки, это поможет нам быстрее решить вашу проблему», – отмечают в „Нафтогазе“.

Напомним, что уже после завершения отопительного сезона в Украине может существенно вырасти стоимость природного газа. Причин несколько. Первая – прекращение транзита российского газа через территорию Украины. Вторая – регулярные ракетные и беспилотные атаки на газовую инфраструктуру. Относительно того, какой будет стоимость, пока информации нет. Однако ранее эксперты предполагали, чтобы цифры в платежках могут вырасти вдвое.